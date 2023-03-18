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星光大道打造全港最長戶外粉筆畫　下周一起展出

為慶祝3月香港藝術月，新世界（0017）旗下K11 MUSEA 及K11 Art Foundation於下星期一（3月20日）呈獻中國首個重量級塗鴉及街頭藝術展覽「City As Studio」，拉開K11 MUSEA Art Karnival活動序幕。

新世界邀請逾200名參加者於星光大道親身體驗創作街頭藝術的樂趣，並與參展「City As Studio」的藝術家AIKO及Lee Quiñones、國際動畫師Danny Casale及本地藝術家Bao Ho，一同為公共藝術創作寫下新紀錄。

K11集團及K11 Art Foundation 創辦人兼主席鄭志剛表示，活動不僅有助培養社會對欣賞街頭藝術文化的興趣，同時更響應 K11 集團支持社會多元共融的承諾。在藝術及文化領域，欣賞從日常環境中攝取靈感，再加以個人演繹而孵化的創意。同樣地，在社會上擁抱多元、互相尊重，以建構和諧共融的社會。

參加者透過色彩繽紛的作品表達對社會多元共融的追求，如童協基金會（Kids4kids）的創作以一群不同種族及文化背景的青少年為主題，展現一個多樣、包容、充滿關愛的團結社區；而靈糧堂秀德小學的作品把學生和重要價值觀如「尊重」、「謙遜」及「無私」圍繞學校名字，象徵他們擁護這些核心價值，並致力將其傳揚的決心。

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