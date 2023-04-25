近年入市新盤的業主賺幅較微，荃灣半新盤映日灣，近日有一手業主持貨4年平手離場。美聯高級分區營業經理梁仲維指，映日灣4月份至今暫時錄約7宗二手成交，比上月全月約4宗，增多75%，最新成交為第3座低層B室，實用217方呎開放式間隔，原業主於3月以410萬元放盤，至近日經議價微減10萬元或2.4%後，以400萬元成交、實呎18433元。原業主2019年以381萬元一手購入，持貨4年，帳面升19萬元或5%，扣除單位買賣的雜費支出，料近平手離場。