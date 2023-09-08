大型銀行上調一二手物業的H按封頂息率 0.5厘，同時削減現金回贈超過0.5%。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，調整後按息封頂位由3.625厘攀升至4.125厘，為多年來首次供樓利率高於4厘，大型銀行一直於按息策略上具領導指標性作用，加息不利市場氣氛，預計未來香港樓市將價量齊跌。
莊指，由於H按已經觸及封頂實際息率多時，是次銀行上調按息以紓緩息差壓力，屬意料之內。他預計這次上調後，銀行不會再次主動調整按揭封頂利率，但不排除最優惠利率(P)仍然有機會上升。
這次上調H按封頂息率將令新造或轉按後的按揭供款增加，以還款期30年計，每100萬元貸款額對比，每月還款額將增加約285元。假設業主買入一手樓，選用H按貸款400萬元，分30年還款，每月供款會增加約1,140元至約19,400元，升幅達6.3%。他建議，上車或轉按人士需要趁其他銀行未調整按息政策，盡早提交按揭申請表鎖定較平的息口，申請按揭時需要貨比三家，同時亦可考慮息率較低之中小型銀行，選擇最低息和最高回贈的銀行。
他續指，近月銀行按揭業務主要靠轉按驅動，尤其較早前政府放寬按揭成數掀起轉按熱潮，但今次加息將重創轉按市場，銀行按揭業務會進入寒冬期。
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