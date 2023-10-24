此外，單位總數1017伙的啟德海灣1期，亦是今年迄今最大規模的市區全新樓盤。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，首批以「明益買家價」登場，期望以優惠價達至貨如輪轉，明日將開放設於北角的示範單位予VIP參觀。

温偉明稱，在以量行先策略下，首批1房首批折實價不用600萬元，兩房折實價不用800萬元，兩房連儲物房折實價不用1000萬元。他續指，集團現時會按照市場可承受的價錢推售，首批價錢與市價存有一定折讓，甚至低於二手市價。

首張價單208伙，實用306至586方呎、涵蓋1房至3房戶，包括53伙1房戶、150伙兩房戶、5伙3房戶，價單售價740.9萬至1832萬元，價單呎價23179元至31263元，若扣除建築期最高折扣20%、提前付清樓價現金回贈3%後，折實價575萬至1421.63萬元，折實實呎17987元至24260元，並提供4種付款辦法；入場單位為第2B座1樓F室，實用307方呎1房開放式廚房戶，價單價740.9萬元，呎價24134元，折實價575萬元，折實實呎18730元。

若以即供付款計，最高折扣為22%，但沒有回贈。

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