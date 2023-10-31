參考同區，譽林較3年前開售、萊蒙（3688）與俊和合作窩打老道128 WATERLOO，首批折實均呎27676元，低出近25%。永義國際集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，集團今日以「震撼價」上載1號價單，共30伙。資料顯示，30伙實用面積260至754方呎，戶型涵蓋開放式至3房戶，其中包括4伙開放式、3伙1房、6伙兩房及17伙3房戶，而首批價單售價由598.3萬至1913.7萬元，實呎20300至25450元，若扣除最高折扣10%及家具折扣計，整批折實均呎20936元，折實價529.7萬至1701.9萬元，折實實呎17909至22612元；入場單位為8樓D室，實用面積260方呎屬開放式戶，折實價529.7萬元，折實實呎20,373元。

永義國際集團投資經理甘明晉稱，項目提供4種付款方法，若買家選用「90天付款計劃」或「365天付款計劃」可享額外 2%折扣，而上述兩種方法及「730天付款計劃」可同時享有額外3%印花稅折扣，即最高折扣為10%，再加按戶型扣除9.8萬至22.8萬元優惠。

其他報道

太古城中心伙迪士尼推「GROW with LOVE」聖誕活動

減辣效應 十大屋苑10月117宗創4個月新高

裕泰苑「提前」鬆綁 開放式戶綠表322.5萬沽

NOVO LAND第2A期日內加推不少於93伙

經絡：第三季負資產增至11,123宗 料最快明年才由高位回落

鄧成波家族9億放售海濱廣場 半年減兩成半

啟德海灣周六首輪開售218伙 減辣後首個大型開售新盤

新地商場送3000萬消費獎賞 料人流及生意達雙位增長

將軍澳112宗二手 超上月全月17%

揚海3房呎租50元 租金回報不足2厘

新地下高埔村申增建10%至615伙 總樓面維持26萬方呎

親海駅系列更新價單 指定單位享3.75%印花稅優惠

第一城本月22宗成交升約7成