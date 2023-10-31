moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

譽林突擊開價 折實均呎2.09萬同區7年來最平

一手全新盤陸續推盤、永義（1218）何文田窩打老道已屆現樓譽林，突擊開價，首批30伙、折實均呎約2.09萬元，開放式戶折實價529.7萬元入場，而折實均呎為7年前同區皓畋首批折實1.93萬後最平新盤。

參考同區，譽林較3年前開售、萊蒙（3688）與俊和合作窩打老道128 WATERLOO，首批折實均呎27676元，低出近25%。永義國際集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，集團今日以「震撼價」上載1號價單，共30伙。資料顯示，30伙實用面積260至754方呎，戶型涵蓋開放式至3房戶，其中包括4伙開放式、3伙1房、6伙兩房及17伙3房戶，而首批價單售價由598.3萬至1913.7萬元，實呎20300至25450元，若扣除最高折扣10%及家具折扣計，整批折實均呎20936元，折實價529.7萬至1701.9萬元，折實實呎17909至22612元；入場單位為8樓D室，實用面積260方呎屬開放式戶，折實價529.7萬元，折實實呎20,373元。

永義國際集團投資經理甘明晉稱，項目提供4種付款方法，若買家選用「90天付款計劃」或「365天付款計劃」可享額外 2%折扣，而上述兩種方法及「730天付款計劃」可同時享有額外3%印花稅折扣，即最高折扣為10%，再加按戶型扣除9.8萬至22.8萬元優惠。

其他報道

太古城中心伙迪士尼推「GROW with LOVE」聖誕活動

減辣效應 十大屋苑10月117宗創4個月新高

裕泰苑「提前」鬆綁  開放式戶綠表322.5萬沽

NOVO LAND第2A期日內加推不少於93伙

經絡：第三季負資產增至11,123宗 料最快明年才由高位回落

鄧成波家族9億放售海濱廣場 半年減兩成半

啟德海灣周六首輪開售218伙 減辣後首個大型開售新盤 

新地商場送3000萬消費獎賞 料人流及生意達雙位增長

將軍澳112宗二手 超上月全月17%

揚海3房呎租50元 租金回報不足2厘

新地下高埔村申增建10%至615伙  總樓面維持26萬方呎

親海駅系列更新價單 指定單位享3.75%印花稅優惠

第一城本月22宗成交升約7成

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款