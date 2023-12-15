本港樓價持續弱勢，具體反映11月20日至26日、即新地（0016）低價開售天水圍YOHO WEST當周市況的中原城市領先指數CCL最新報149.99點，按周跌0.48%，連跌4周共2.57%，繼續處352周、即逾6年半新低，重返2017年3月中水平。
中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，新盤低價推售，二手樓價持續受壓，CCL進一步跌穿150點水平；今年以來CCL暫跌4.32%，指數比4月168.4點高位跌10.93%，較2021年8月191.34點歷史高位更跌21.61%。
至於早前拆息創新高、港股急挫，將於12月下旬的CCL中反映，相信樓價走勢繼續向下；楊表示，CCL只要再跌1.99點或1.33%，便到達148點年底目標，預期2023年全年樓價跌約5%。
另反映大型屋苑樓價CCL Mass報150.29點，按周跌0.55%；CCL(中小型單位)報148.97點，按周跌0.45%。CCL Mass、CCL(中小型單位)齊跌4周，分別累跌2.57%及2.64%。
豪宅方面，CCL(大型單位)報155.11點，按周跌0.62%，連跌14周共7.85%。上述CCL Mass、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)重返2017年上半年水平。
四大分區方面，港島CCL Mass報151.51點，按周跌0.62%；九龍CCL Mass報143.89點，按周跌1.02%。新界方面，新界東CCL Mass報165.70點，按周跌0.31%。九龍、新界東樓價齊跌4周，分別累跌2.77%及2.32%。
至於新界西CCL Mass報138.24點，按周微升0.01%，連跌3周後回穩。港島、九龍、新界東、新界西樓價指數，均重返2017年上半年水平。
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