據了解，原業主2019年以約853萬元購入，持貨約5年，帳面蝕讓約210萬元或約25%，不過據成交紀錄冊顯示，原業主一手買入單位時，獲得發展商約171萬元現金回贈，故連同其他使費計算，料實蝕約87萬元或約10%。

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