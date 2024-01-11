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父母資助00後首置客購雲滙1房 5年料實蝕一成

踏入2024年，樓市氣氛有所好轉，大埔白石角半新盤雲滙剛錄得本月首宗成交。中原高級分行經理姚枝榮表示，雲滙8座中層B3室，實用面積477方呎，1房間隔，望山景，以643萬元沽出，實呎13480元。買家為00後首置客，獲父母資助首期上車。

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