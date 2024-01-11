文章日期：2024年1月11日 19:35
踏入2024年，樓市氣氛有所好轉，大埔白石角半新盤雲滙剛錄得本月首宗成交。中原高級分行經理姚枝榮表示，雲滙8座中層B3室，實用面積477方呎，1房間隔，望山景，以643萬元沽出，實呎13480元。買家為00後首置客，獲父母資助首期上車。
據了解，原業主2019年以約853萬元購入，持貨約5年，帳面蝕讓約210萬元或約25%，不過據成交紀錄冊顯示，原業主一手買入單位時，獲得發展商約171萬元現金回贈，故連同其他使費計算，料實蝕約87萬元或約10%。
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