周末9宗成交回落四成

另外，據美聯物業分行統計，周末兩天十大屋苑錄得約10宗成交，與上周末17宗的44周高位比較，按周回落約41%，見4周低位，但仍連續4周保持雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，近月一手主導市場，剛過去週末黃大仙全新盤薈鳴首度登場，銷情向好，搶去不少二手購買力。雖然二手睇樓持續活躍，交投亦呈穩中向好之勢，不少買家積極入市尋寶，冀在春節前趕入市，迎樓市小陽春，惟筍盤量有所減少，而且不少業主憧憬未來樓市「撤辣」及減息在即，略為收窄議價空間。在「旺丁不旺財」之下，本周末二手交投略為「回氣」，需儲力再上。