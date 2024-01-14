踏入2024年，本月上半月二手交投明顯回升，中原統計，十大屋苑本月上半年錄72宗成交，較上月上半個月錄約65宗增約10.8%，其中鰂魚涌太古城上半月錄12宗成交，較上月同期急升逾七成；此外，沙田第一城則錄8宗成交，更較上月同期急升1倍。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月整體入市氣氛有改善，惟十大屋苑周末兩日錄9宗成交，按周回落40%，樓價走勢仍處反覆期，未確定轉角市，買家入市心態較猶豫，一般要減價較深才有承接，本周未一手市場熱鬧，黃大仙新盤單日沽出近百伙，反映市場上剛需強勁，大部份買家等待入市時機，若遇上筍盤亦有承接。
另外，據美聯物業分行統計，周末兩天十大屋苑錄得約10宗成交，與上周末17宗的44周高位比較，按周回落約41%，見4周低位，但仍連續4周保持雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，近月一手主導市場，剛過去週末黃大仙全新盤薈鳴首度登場，銷情向好，搶去不少二手購買力。雖然二手睇樓持續活躍，交投亦呈穩中向好之勢，不少買家積極入市尋寶，冀在春節前趕入市，迎樓市小陽春，惟筍盤量有所減少，而且不少業主憧憬未來樓市「撤辣」及減息在即，略為收窄議價空間。在「旺丁不旺財」之下，本周末二手交投略為「回氣」，需儲力再上。