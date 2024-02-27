經差估署修訂後，去年全年樓價跌幅略擴至7%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今年1月則累跌達23%。

陳海潮指出， 1月樓價持續下跌，主因是新盤仍以低價爭佔市場份額，令二手業主放盤叫價仍然受壓。

此外，港股於期間不斷向下尋底，窒礙整體氣氛。展望2月走勢，因應港股曾進一步跌穿1.5萬點大關，加上適逢新春節慶傳統淡市，樓價有機會持續再跌約1%，估計最快3月才可轉緩持平，按此推算，今年首季樓價有機會累跌2%至3%。

陳表示，《財政預算案》減辣或撤辣，將成為3月物業交投走勢的重要指標，如能一如市場期望可以大幅減辣甚至全面撤辣，則可推動交投轉旺，帶動樓價逐漸止跌回穩。

否則樓市仍會表現不濟，需更長時間等待經濟及股市復蘇，以及之後減息等利好因素才能有較大起色。

整體而言，如財案減辣，配合一手全面推盤及港股回升，以至擴大自由行城市，利好零售消費及經濟，年內樓市走勢仍不致於太悲觀。

租金方面，差估署1月租金指數回落0.27%，報185.5點，相信是季節性淡市稍回氣，預料隨新春過後，專才及高才持續抵港，帶動住宅租賃需求下，上半年租金走勢仍可維持穩中向好。

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