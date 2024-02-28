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經絡：寬按成數上限料帶動中高價物業 暫停壓測屬適時做法

金管局即日起放寬按揭成數上限，包括樓價3,000萬元或以下的住宅物業，按揭成數上限調整至七成。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，政府再進一步放寬按揭成數樓價上限，加上全面撤銷所有住宅印花辣稅，相信能有效進一步協助市民換樓，讓換樓市場進一步釋放，並可帶動中高價物業的交投。

至於放寬非住宅物業的按揭成數，曹認為在現時是合適時間，可讓早幾年受疫情及樓價下行影響較嚴重的中小企業主，更容易出售或加按套現手頭上的非住宅物業以作融資，舒緩部份受影響的中小企業主，亦能支持現時經濟持續復常，而上調資產水平審批的按揭，則可舒緩業主的資金需要。

另一方面，金管局暫停壓力測試要求，他認為屬靈活及適時的做法，指美國加息周期已見頂，甚至最快於下半年初開始減息，本港今輪加息周期亦已完結。暫停壓測要求對樓按市場屬正面支持，料可加快市民入市步伐。

 

假設以貸款額500萬元、還款期為30年、選用H按計劃，實際息率為4.125厘，暫停壓力測試要求前，加2厘壓力測試的每月入息要求為50,634元，而暫停壓力測試要求後，以月供比率計算，每月入息要求為$48,464，即減少$2,170或約4.3%。

 

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