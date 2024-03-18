佳寧娜地產董事總經理兼項目負責人尹德輝表示，上述23伙實用199至289方呎，包括15伙開放式、8伙1房戶型，價單售價426.9萬元至663.2萬元，以最高33%折扣計，折實價286.02萬元至444.34萬元，折實呎價13,849元至16,233元，全數單位折實價均低於450萬元。

是次入場單位為15樓A室，實用199方呎開放式間隔，折實價為286.02萬元、折實呎價14373元。項目同時上載最新銷售安排，本周五(3月22日)以先到先得形式發售23伙。

另發展商首度開放現樓示範單位予傳媒參觀，包括1個交樓標準開放式單位、1個有裝修1房單位，28樓B室屬有裝修示範單位，實用289方呎1房間隔，以白色為主調，打造時尚簡潔感覺，長形客飯廳方便住戶擺放傢俬；睡房擁曲尺型大窗，透光度高；單位浴室為光廁，配以浴室寶使空氣更加流通。

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