周末多個新盤推售，十大屋苑周末二手成交量按周下跌。中原地產統計，十大屋苑周末錄19宗成交，按周下跌32.1%，數字雖連跌2周，但亦仍連續4周企穩雙位數交投量，其中荔枝角美孚新邨佔5宗，為十大屋苑中最旺，至於鰂魚涌太古城及天水圍嘉湖山莊則各錄4宗。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去3天有多個一手新盤開售，爆發新盤戰，當中將軍澳新盤單日沽清首輪發售的368伙，令昨日一成交量錄逾400宗，創撤辣後單日新高，二手交投難免受壓，短期內成交仍側重於一手市場，二手業主叫價仍未敢進取，只輕微收窄議幅，部份買家為購心水戶更會追價入市，相信後市平穩。
另美聯分行統計，周末十大屋苑錄得約21宗成交，按周減少約25%，但於撤辣後已連續4個周末十大屋苑均能保持逾20宗的雙位數活躍水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，自上月底樓市全面撤辣後，購買力持續釋放，發展商加快推盤步伐，多個新盤及貨尾盤銷情均見理想，難免搶佔部分二手客源，加上早前已有不少買家加快入市消化大批筍盤，導致二手指標屋苑交投按周減少。不過，若連同一手成交計，本周末整體樓市氣氛相當理想，料全月一手成交有望創出98年後新高同時，二手交投亦按月錄得顯著增幅。隨著下半年美國有機會減息，凝聚的購買力將會進一步釋放，並支持樓價喘定回升。