另美聯分行統計，周末十大屋苑錄得約21宗成交，按周減少約25%，但於撤辣後已連續4個周末十大屋苑均能保持逾20宗的雙位數活躍水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，自上月底樓市全面撤辣後，購買力持續釋放，發展商加快推盤步伐，多個新盤及貨尾盤銷情均見理想，難免搶佔部分二手客源，加上早前已有不少買家加快入市消化大批筍盤，導致二手指標屋苑交投按周減少。不過，若連同一手成交計，本周末整體樓市氣氛相當理想，料全月一手成交有望創出98年後新高同時，二手交投亦按月錄得顯著增幅。隨著下半年美國有機會減息，凝聚的購買力將會進一步釋放，並支持樓價喘定回升。