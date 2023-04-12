構建綠色金融中心 香港ESG專才培育工作刻不容緩

匯豐集團於2021年底發布一項調查顯示，超過四成亞洲區機構投資者因為缺乏適當專才，故無法進行更多環境、社會和治理(ESG)相關的投資，調查反映亞洲ESG專才的供應不足，或成為發展綠色金融的最大瓶頸。

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香港會計師公會會長方蘊萱表示，以往會計師透過管理帳目來監察企業的財務活動，他們能憑藉這些經驗，為企業建立內部控制框架，包括有關ESG的非財務績效數據的監察及匯報系統，從而提升企業管治水平。

她說，現行的《專業會計師條例》為公會提供在香港發佈可持續發展準則的法律基礎。該會已經制訂可持續發展準則的路線圖，引用國際永續準則理事會(ISSB)的標準作為框架，並會與綠色和可持續金融跨機構督導小組、會計及財務匯報局等機構緊密合作，加上與公會現有的會計、審計及操守標準融合，逐漸建立出一套適合香港營商環境的準則。

ESG匯報成審計專才必備技能

據方蘊萱介紹，公會除向公眾發佈資料文件及進行解說外，未來亦會持續就ISSB的工作諮詢公眾、並與海外的準則制訂機構、本地監管機構及政府部門、內地相關機構等保持溝通，同時緊貼國際有關可持續發展匯報及綠色金融的最新發展，協助香港發展成綠色金融中心。

事實上，財政司司長陳茂波去年底提出「先導計劃」，並預留2億元以資助合資格人士參加培訓，擴大本地綠色和可持續金融的人才儲備，反映港府意識到建立ESG人才庫的迫切性。

除了審計行業需要大量ESG人才外，目前規模稍大的上市公司亦因應ESG披露需要，新聘ESG管理人員以統籌相關事宜，造成這方面專才供不應求的現象。

被問到香港是否缺乏ESG人才時，羅兵咸永道亞太區ESG服務合夥人梁小慧承認本港的確有人才短缺的問題。無論是客戶、還是其他合作單位的團隊，員工時有被挖角，人員流動相當頻密。為了減少人員流動對ESG披露工作的影響，羅兵咸永道特別編寫了數字系統，將部分工作數碼化、系統化，此舉能令員工有更多時間放在有趣的項目上。香港的大專院校相繼就推出ESG相關本科課程，除較傳統的環境管理學科，近年不少大學都已推出可持續金融相關課程，以配合市場需要。

ESG涉不同專業 跨界通才更符合行業要求

相對於學歷，梁小慧認為，個性才是決定員工能否在ESG工作範疇上發展的重要因素。「這個圈子需要肯學習、喜歡新嘗試、能與不同人員合作的人。」她說，ESG範圍廣闊，發展速度也快。由過往研究ESG資訊披露、到關注投資者如何看待ESG數據、再到氣候風險的關注、減排及如何釐定目標等等。每個範疇都環環緊扣、涉及不同的專業。即使員工有工程、減排或環保學背景，也只能應付局部的ESG工作。她認為實踐ESG工作時不必把所有項目學全，但要需要懂得涉獵跟自己有關領域。

梁小慧又指，香港的ESG發展水平較其他地區優勝。以ESG披露準則為例，雖然香港並非採用歐洲的GRI準則，但香港採用其中的附錄27，實際上已包括GRI內最適用、最需要、以及投資者最重視的內容。她有信心香港將會在ISSB的採立上做適當的舉措，做好準備，以便保持香港國際金融中心的競爭力。

亞洲區內，香港上市公司在可持續發展方面相對走得較前，與證監會及港交所背後大力推動有關，而本港銀行業近年亦非常重視低碳減排，而這又與金融管理局致力行業的ESG發展方面不無關係。

銀行業人士認同ESG知識利職場發展

金管局去年致函銀行，提出今明兩年將氣候風險納入銀行監管程序，帶動本地銀行業愈益關注ESG的議題。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，去年10月該會進行《銀行業人才培訓和發展調查2022》，高達84%受訪者認同ESG是銀行從業員技能發展的重要技能之一，有71%受訪者認為其所屬機構對ESG的關注有所增加，65%受訪者認同掌握ESG知識有利於事業前景。

該項調查亦探討了本地銀行及金融服務業的技能缺口問題。93%受訪者認為「科技及數據技能」需求情况最為明顯，其次為「綠色及可持續金融相關技能」(85%)及「銀行業新知識及技能」(81%)，反映出金融業「綠色+科技」的人才需求及技能缺口，需要各界共同關注，及研究如何解決。

她表示，財政司司長陳茂波於《2023至24財政年度財政預算案》提出，要加速發展香港成為國際綠色科技及金融中心，為此而成立的「綠色科技及金融發展委員會」，將邀請綠色科技、綠色金融、綠色標準認證等業界代表加入，協助制訂行動綱領，這肯定有助本地綠色金融人才庫的長遠規劃。

香港綠色金融 有望助力中企可持續發展

中國政府擬在2030年及2060年之前分別達到「碳達峰」及「碳中和」的目標，為配合國家發展大政，相信香港可以其金融市場的底子，長遠協助內地企業的可持續發展。

香港恒生大學校長何順文教授表示，為配合國家政策，內地企業在推動環境(E)相關策略的投入必定非常大，尤其是要拓展國際市場方面，例如汽車行業已着力研發甲醇動力汽車，取代燃油與電力汽車。

事實上，目前內地E的相關發展空間、市場需求，以及經濟效益都相對大。他解釋，除了因為可量化數據較多外，也基於中國是燒煤大國的實際考慮，由於石化燃料持續減少、一般相信最多只餘50年的供應下，必須加緊發展水力、風力與太陽能等可再生能源替代方案。

內地為了加快減碳排放進度，近年地方政府設立碳信用交易所，希望利誘碳排放嚴重的行業轉型低碳營運。

羅兵咸永道亞太區ESG服務合夥人梁小慧表示，中國內地有龐大的碳交易市場，但交易體系與國際並不相同，香港便可發揮接軌的作用。她說，未來承諾了零碳排的公司都有需要購買碳信用額去抵銷碳排放量。當合規部分完成，企業也可以多買碳信用額以平衡運作風險，或進行投資，預期碳交易市場將有大量商機，香港能從中把握多少，就看業界積極參與的程度。

碳信用市場宜增衍生品交易

梁小慧強調，需要高度重視碳交易的發展，現時港交所設有碳交 易市場Core Climate，惟僅有現貨市場，參與者人數有限，市場期待 產品能更多元化，例如有衍生工具、或結合其他科技做出不同方向 的交易。許多人並不了解碳交易的產 品，市場需要加強教育，令一群人對碳 信用額有更深的認識，才能將交易推廣 出去。

雲端與流動運算專業人士協會會長陳家豪認為，香港在ESG的發展步伐上略為超前，與背靠中國不無關係。中國作為世界工廠，商品生產過程中牽涉多種貨源，對於了解供應商的ESG資訊以達至信息披露要求，也是有實際需要。而香港毗鄰中國內地，在這種強大需求的帶動下，在ESG工作上自然地也產生前進的動力。

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