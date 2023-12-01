培育創科人才 成就創新香港

眼視覺研究中心：與知名大學合作聚集專才

眼視覺研究中心（CEVR）由香港理工大學與加拿大滑鐵盧大學合作成立，運用臨床、基礎及應用研究來推廣眼睛健康，並研發突破性技術以預防視力受損，同時協助長者保持視力健康。CEVR的最終目標是成為眼視覺研究的全球樞紐，並改善香港、中國內地以至全球人類的視力健康。

Ben Thompson教授為該中心的行政總裁暨科研總監，同時亦是加拿大滑鐵盧大學視光與視覺科學學院的大學研究主席兼教授。他表示CEVR是全球首個同時針對五大領域進行研究的眼科及視力研究中心，五大領域包括：近視及眼睛生長、眼科藥物研發和傳輸、視力改進、淚液膜和眼表層，以及先進眼視光技術。CEVR在這五大領域下，已經開展共25項別具潛力的研究項目。他說：「我們有一個非常明確的使命，那就是改善視力健康。我們吸引研究人員的方式是讓他們分享相同的使命，並共同朝著這個目標努力。我們位於科學園的世界級基礎設施是吸引人才的關鍵，這裡是一個理想的中心位置。我們提供支持，以促進研究成果的轉化和應用。」

Ben Thompson教授特別提到，中心內設有兩間配備臨床研究及生物科學實驗室，能全面支援臨床研究、藥物研發和各類生物化學項目，並提供最新穎的臨床和科學設備。而理大科研眼科視光學訪問講座教授兼眼視覺研究中心營運總裁暨副科研總監杜嗣河教授透露，中心的人員由來自十一個國家超過六十人的跨學科團隊組成。他們均對視覺科學(Vision Science)有所抱負。他特別提到，中心進駐位於科學園的「Health@InnoHK」，能產生凝聚力，人才聚集的地方，更能吸引其他人才。

他續說，當科研人才在尋找自己的職業時，除了參與大學的學術研究或教學工作外，大多數人也希望能夠加入一個有工作前景的實驗室。而如果這個實驗室由世界知名大學合辦，就更具吸引力，除能提供優質的培訓和學習環境，還能將研究成果轉化為實際應用，甚至進行商業化，給予科研人才創立自己企業的機會。

來自哈薩克的Mukhit Kulmaganbetov博士是團隊的一員，負責研發量子成像診斷工具，以識別早期黃斑病變，減少視力喪失風險。他本身具備眼科專業背景，並於攻讀博士學位期間學習了人工智慧和電子學知識。

另一團隊成員Nadim F.Zaro則來自約旦，負責研發擴增實境（Augmented Reality）智能助視器項目，旨在幫助視障人士辨識障礙物。他認為，香港城市環境複雜繁忙，視障人士對這項技術有殷切需求。他倆均表示，InnoHK匯聚國際人才，使他很容易認識其他學科專家，並合作推動研發工作。

香港物流機械人研究中心：InnoHK與政府支援令海內外人才樂意於港創業

2020年由香港中文大學與加州大學柏克萊分校合作成立的香港物流機械人研究中心，研發應用於未來工作場所的機械人與人工智能技術，並為物流行業的迫切性問題提供創新的解決方案。

劉雲輝教授為該中心的總監，同時亦是香港中文大學天石機器人研究所所長、卓敏機械與自動化工程學教授。他表示，中心與香港、大灣區和內地學術和工業持份者緊密合作，在應用型機械人和人工智能技術方面尋求創新突破，冀引領本地物流業成為大灣區以至內地的業界龍頭。

中心研發的機械手臂特別適用於香港細小的倉庫空間，例如零售連鎖店貨倉的包裝工序，也可用於「組裝合成」建築法工廠內的組件裝配工作，結合電腦視覺系統後更能辨別不同的物品。這種技術突破為物流業帶來了重大的創新，能提升工作效率和準確性，同時減少工傷機會。

目前，該中心研究團隊共有約80名人員，由中大和加州大學伯克萊分校的教授組成，加上來自世界一流大學的博士學位持有人，中心亦有來自中國內地、東南亞、法國和英國的研究人員。團隊組合有助中心充分利用各國的專業知識和技術優勢，實現協作創新，而科學園和InnoHK的背景，更有助吸引世界各地的工程師加入。

劉雲輝教授還特別提到政府這兩年對「科技人才入境計劃」和「高端人才通行證計劃」進行了優化，並擴大了大學名單，這對中心招聘海內外合適的人才起到了很大的幫助。最後，他表示InnoHK這樣的國際科研平台和政府全面的創科基金和支援，使新一代海內外科研人才更加具備創業精神，更樂意於香港創業。

「InnoHK創新香港研發平台」高峰會2023：促進環球科研合作．推動成果轉化落地

由創新科技署及香港科技園公司合辦

日期：十二月六日（星期三）

時間：上午9時30分-下午5時30分

地點：香港科學園第三期12W一樓大展覽廳

內容：雲集超過70位國際知名學者、本港科研人員、商界領袖、業界人士，聚焦探討醫療科技和人工智能及機械人科技與醫療相關及人工智能及機械人科技。InnoHK創新香港研發平台旗下28所研發實驗室將分享科研合作的成果，及在現場設置攤位展覽。