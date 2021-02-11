WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，此分期計劃保證在計劃期滿後提供換購（trade-in）選擇，而該計劃是採用「先扣後供」模式，即預先扣除產品的換購價值，視乎產品，換購價值介乎約15%至約30%的產品售價，從而為客戶提供每月特低供款額，信貸評分優良的客戶可享低至零息月供。以該類客戶購買產品售價6799元的128GB的iPhone 13為例，產品換購價值為售價的28%，計劃期限24個月之下，月供204元（參考價格），比坊間的分期付款計劃月供283元平28%。

需留意是，此計劃每月分期付款的實際金額將因應客戶的信貸評分而可能產生的應付利息計算。客戶可按自己的預算及需要決定每月供款額，iPhone或Apple Watch的計劃期限為24個月，iPad或Mac產品則為36個月。計劃期滿時，客戶可更新他們的計劃並升級至新產品，或透過繳付現有產品的換購價值及最後一期供款來保留有關產品，或以換購價值直接歸還產品予指定的Apple授權經銷商結束訂購計劃。客戶可在日後升級新裝置時，更新有關計劃並續享特低每月供款額。當客戶更新有關計劃並升級至新Apple產品時，原有產品之換購價值可轉移至升級新Apple產品。

龍表示，預計訂閱消費模式會愈趨流行，Z世代和千禧一代會喜歡此模式，故今次將此模式的特點融入金融服務，透過WeLab Pay平台提供今次的月供計劃，讓這些世代享更靈活自主的消費體驗。參加計劃的客戶以銀行戶口每月自動轉帳支付月供，而毋須使用指定銀行信用卡或綑綁電訊商上台計劃。

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