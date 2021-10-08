曾寶寶在信中提到，目前，公司管理層正積極與政府部門、境內外金融機構、合作夥伴誠懇磋商，力爭控制和消弭風險，早日走出流動性困境，並懇請給予公司時間與信任。

她又喊話指，「事情來了，不逃避；遇到問題，去解決。此為無懼」，並指「花樣年絕不躺平」是她及管理層的態度，也是每一位花花（花樣年員工）對業主、對合作夥伴及投資人的承諾，而實現保項目高品質交付、保公司正常運營，此為花樣年的底線。

就在今日，集團亦公布了今年九月合約銷售額為36.02億元人民幣（下同），較2020年9月份的52.83億元，按年跌31.8%﹔今年首九個月累計合約銷售額為408.69億元，較2020年首九個月的326.94億元，按年升25%。

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