花樣年曾寶寶：違約皆因標普突然大幅下調公司評級
文章日期：2021年10月8日 19:01
近日已陷債務違約的花樣年（1777），據相關人士透露，花樣年創辦人曾寶寶於今日向員工發出一封「寶爺家書」，指債務違約源於「9月29日淩晨，公司遭遇『黑天鵝』事件，標普突然大幅下調公司評級，致使公司境內外融資交叉嚴重受限，流動性出現階段性緊張」，雖然她已與管理層就此問題成立專項小組，試圖以最大努力走出困境，然而問題仍未得到及時解決，致使公司未能在10月4日如期支付到期的2.05億美元債本金餘額。
曾寶寶在信中提到，目前，公司管理層正積極與政府部門、境內外金融機構、合作夥伴誠懇磋商，力爭控制和消弭風險，早日走出流動性困境，並懇請給予公司時間與信任。
她又喊話指，「事情來了，不逃避；遇到問題，去解決。此為無懼」，並指「花樣年絕不躺平」是她及管理層的態度，也是每一位花花（花樣年員工）對業主、對合作夥伴及投資人的承諾，而實現保項目高品質交付、保公司正常運營，此為花樣年的底線。
就在今日，集團亦公布了今年九月合約銷售額為36.02億元人民幣（下同），較2020年9月份的52.83億元，按年跌31.8%﹔今年首九個月累計合約銷售額為408.69億元，較2020年首九個月的326.94億元，按年升25%。
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