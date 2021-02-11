JUMPSTARTER 2022比賽今年新一項給最後10強隊伍，相關團隊可參與由基金安排，在香港或大灣區其他城市內進行的交流及，或是市場調研活動，JUMPSTARTER 2022 也會安排行業專家提供經驗分享，以支持初創公司對大灣區市場的認識，拓闊人脈網絡。阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，今年加入大灣區的發展元素是提供一個更大的舞台給有意發展公司，以拓展其客源等。周駱美琪亦指，今年加入ESG 可持續發展和藝術文化領域的參賽範疇，主要因該兩個領域近年大受市場關注，亦是未來市場不可欠缺的元素。

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