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阿里巴巴創業者基金新增大灣區交流安排 新增ESG和藝術文化範疇

文章日期：2021年10月11日 16:49

阿里巴巴（9988）旗下的香港創業者基金今日舉辦發佈會，今年由滙豐冠名贊助 JUMPSTARTER 2022 環球創業比賽，由即日起至下月28日截止報名，將於今年12 月將行比賽。最後10強將於明年初參與總決賽，角逐合共最高400萬美元投資額。

JUMPSTARTER 2022比賽今年新一項給最後10強隊伍，相關團隊可參與由基金安排，在香港或大灣區其他城市內進行的交流及，或是市場調研活動，JUMPSTARTER 2022 也會安排行業專家提供經驗分享，以支持初創公司對大灣區市場的認識，拓闊人脈網絡。阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，今年加入大灣區的發展元素是提供一個更大的舞台給有意發展公司，以拓展其客源等。周駱美琪亦指，今年加入ESG 可持續發展和藝術文化領域的參賽範疇，主要因該兩個領域近年大受市場關注，亦是未來市場不可欠缺的元素。

 

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