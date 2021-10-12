中銀香港個人數字金融產品部副總經理張穎思表示，今年上半年該行手機開戶數目，較去年同期上升近七成，而手機銀行整體活躍客戶亦增加約30%。該行按照金管局就有關「智方便」應用於遙距開戶方面的指引，以及通過「金融科技監管沙盒」計劃研發此項服務，並於5 月底邀請特選客戶參與試行。參與試行的客戶滿意體驗，並指出開戶指示清晰、過程流暢方便。

中銀亦表示，亦正研究擴大「智方便」使用至其他銀行服務。此外，該行亦在推動分行智能化，現時已可讓客戶透過掃瞄分行內的二維碼，預先於線上填寫開戶資料，再由分行職員協助完成開戶流程。

政府於2020年12月推出「智方便」一站式個人化數碼服務平台，以單一數碼身分，登入使用各項網上服務。截至今年9 月底，已經有超過150 項常用政府及公私營機構的網上服務採用「智方便」，自推出以來已錄得超過 94 萬人登記。

此外，中銀香港7月推出，可讓客戶以1股作單位買賣200隻港股的「碎股易」服務，該行公布服務自「自在理財」擴展至所有客層，並延長沽出碎股優惠至明年年底。該行個人數字金融產品部助理總經理梁美怡表示，該行今年首三季股票業有顯著增幅，其中新股認購及美股交易金額按年分別上升近3倍及逾5成，NotALot 碎股易9月份日均交易筆數及金額，較按月分別有逾90%及140%的增幅。

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