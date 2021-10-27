先買後付支付公司Atome進駐香港一年 活躍用戶10萬人
文章日期：2021年10月27日 15:56
主打「先買後付」（Buy Now, Pay Later）的支付服務新加坡的初創公司Atome透露，進駐香港逾一年，目前有逾500個商戶，線上及線下商戶各佔一半，活躍用戶達10萬人。香港Atome業務發展總經理余洋帆（Eric）表示，公司著重香港區的發展，有意將香港作為大中華區的據點，來年將投放更多資源在廣告上吸客，又指會引入本港中小企商戶。余洋帆稱，明年冀加大商戶和用戶的覆蓋範圍，提高知名度。
余洋帆又表示，明年首季將在旗下的應用程式Atome加推3個系列，包括Atome Inspiration，主要是對外社交商業平台；Atome Prestige主打奢侈品牌系列，以及對內營作的Atome Connect，屬會員管理功能，目前3個系列正在新加坡作測試。
余洋帆又表示，公司進駐香港一年，發現香港人消費習慣與新加坡相似，用戶普遍以女性為多，比例達68%，購買力則以男性為主，高28%。余洋帆稱，本港與東南亞國家比較，香港用戶的消費力較高，東南亞國家則擁有強大的用戶數量，用戶速度增長，如馬來西亞和印度。
Atome目標客戶群是20歲至38歲年輕消費者，用戶只需安裝Atome的手機程式，以身份證號碼、信用卡與手機號碼便可開戶，消費額上限為1萬元至1.5萬元。當進行消費交易時，系統會將帳單平分為3份，用戶需即時繳付三分之一金額，餘下第2及第3期款項，則以自動繳費形式轉帳。
記者：陳麗歡
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