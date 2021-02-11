按弗若斯特沙利文資料，集團去年銷售收入及銷量市場份額分別達14.1%和10%；按產能計，集團去年則佔全球約11.7%，約為同業第二大製造商的兩倍。集團指，截至今年8月底止，本財政年度收入達163.61億令吉，按年急增1.26倍，其中主營產品手套佔整體收入達99.6%；毛利則達111億令吉，毛利率高見約68%。

集團計劃將是次集資所得的款項，於未來兩年用作擴充產能及開發數據化製造系統，包括興建6家新工廠，並在2023年年底前開始生產。另款項亦會用作研發、升級各種軟件系統等等。

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