全球最大橡膠手套製造商Top Glove遞上市文件 中金成獨家保薦人
文章日期：2021年10月29日 13:55
據披露易資料，馬來西亞的全球最大橡膠手套製造商頂級手套集團（Top Glove Corp）已向港交所（0388）遞交在港上市申請，中金為獨家保薦人。此前，有傳集團有意集資達10億美元（約77億港元）。
按弗若斯特沙利文資料，集團去年銷售收入及銷量市場份額分別達14.1%和10%；按產能計，集團去年則佔全球約11.7%，約為同業第二大製造商的兩倍。集團指，截至今年8月底止，本財政年度收入達163.61億令吉，按年急增1.26倍，其中主營產品手套佔整體收入達99.6%；毛利則達111億令吉，毛利率高見約68%。
集團計劃將是次集資所得的款項，於未來兩年用作擴充產能及開發數據化製造系統，包括興建6家新工廠，並在2023年年底前開始生產。另款項亦會用作研發、升級各種軟件系統等等。
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