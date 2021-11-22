趙式芝表示，今時今日的電子遊戲已發展至「元宇宙」（metaverse)，而「元宇宙」將融入金融市場。她又引用習近平提出的「共同富裕」，表示要共同建設開放包容，不被孤立的世界。鄭志剛則強調科技並不是挑戰，而是一項創造價值。他提出「創造者經濟」，例如近日的科技新竉NFT，指出每人可憑創意推出自己專屬的品牌。另他亦表示，企業「賺到盡」的概念已過時，而新世界已開始「創造共享價值」，如以市民的實際購買能力推出樓盤。

廖宜建表示，在全球化下，香港要關注世界上更多其他國家，包括印度、巴基斯坦等，對其開放經濟體系，以朝著可持續發展的目標邁進。

記者：鄺海盈

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