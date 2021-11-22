趙式芝：共同富裕應開放包容 鄭志剛：研按市民購買力推售樓盤
文章日期：2021年11月22日 21:12
香港大學經管學院今日舉行「陳坤耀傑出學人講座」，出席嘉賓包括新世界發展（0017）執行副主席鄭志剛、卓能集團﹙0131﹚執行副主席、趙世曾長女趙式芝、時裝界溢達集團品牌及分銷部董事總經理、潘迪生女兒潘楚頴以及匯豐（0005）亞太區聯席行政總裁廖宜建。講座內容圍繞香港未來25年發展，4位嘉賓都分別指出科技為未來重要發展趨勢。
趙式芝表示，今時今日的電子遊戲已發展至「元宇宙」（metaverse)，而「元宇宙」將融入金融市場。她又引用習近平提出的「共同富裕」，表示要共同建設開放包容，不被孤立的世界。鄭志剛則強調科技並不是挑戰，而是一項創造價值。他提出「創造者經濟」，例如近日的科技新竉NFT，指出每人可憑創意推出自己專屬的品牌。另他亦表示，企業「賺到盡」的概念已過時，而新世界已開始「創造共享價值」，如以市民的實際購買能力推出樓盤。
廖宜建表示，在全球化下，香港要關注世界上更多其他國家，包括印度、巴基斯坦等，對其開放經濟體系，以朝著可持續發展的目標邁進。
記者：鄺海盈
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