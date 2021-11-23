集團中期營業額為441.86億元，按年升79.1%﹔當中內地中期營業額按年增加81.7%至385.5億元，佔總體營業額的87.2%，主要受穩定的消費氣氛和借助加盟商新開店的支持下錄得高增長﹔港澳及其他市場中期營業額則按年增加63%，主要由於本地消費持續改善。

毛利率為24.4%，按年跌8.6個百分點，經調整後的毛利率則為23.5%，按年跌11.6個百分點。集團指，經調整後的毛利率下跌，主要因利用黃金借貸為經濟避險目的，由於去年同期約45%至50%售出的黃金產品並不是源自黃金借貸，在同期國際金價飆升下以致較高基數。其他因素包括批發業務以及零售業務的黃金首飾及產品銷售佔比增加，均令期內經調整後的毛利率按年下降11.6個點子。然而，憑藉有效控制銷售及行政開支，主要經營溢利在2022財政年度上半年按年增長9.6%。

同店方面，集團中期內地同店銷售增長為32.2%，港澳業務則在香港本地消費改善和澳門旅客消費回升的支持下，同店銷售於期內急升79.8%。

零售網絡方面，內地中期淨增加625個零售點，至5070個，當中周大福零售點為4722個。港澳方面，共96個零售點，按年減少4個。其他市場零售點為48個，淨增加2個。

周大福今日升0.35%，收報17.02元。

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