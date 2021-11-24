多相︱中銀香港發行北京冬奥會紀念鈔 下周三認購
文章日期：2021年11月24日 15:16
中銀香港宣布發行港幣20元面值的「北京2022年冬奥會紀念鈔票」，以慶祝和紀念北京2022年冬奥會。紀念鈔將於2021年12月1日至10日接受認購申請，淨收益將全部捐贈作本地公益慈善用途。
中銀香港指，紀念鈔面值港幣20元，以唐詩寫月名句「天涯共此時」為設計理念，寓意香港市民心連冬奧，情繫祖國。鈔票正面以北京2022年冬奧會會徽及香港中銀大廈為主景，並以展現冬奥會特點的冰雪圖案作襯托。背面設計以萬里長城為主景，配以在明月下的香港維多利亞港剪影作背景，兩者之間以冰雪運動員在滑道上英姿相連。
紀念鈔的色調、尺寸與2018年系列港幣20元一致，並設有多重先進防偽設計，包括動感光亮圖案、高透光水印（雪花圖案）、開窗金屬線等。紀念鈔發行量為200萬張，裝幀共三個種類，包括：單鈔157萬套，每張售價港幣138元：四連張共2萬套，每套售價港幣338元：以及三十五連張共1萬套，每套售價港幣1,388元。此外，該行亦特別精選200套慈善珍藏版，以競投方式發售，詳情稍後公布。
認購申請者必須為2021年內年滿18歲並持有效香港身份證之人士。每位申請者的認購上限為單鈔五張、四連張一套，以及三十五連張一套。如認購申請總數超過相關紀念鈔種類的發售配額，中銀香港將以電腦抽籤方式分配。
認購申請辦法包括指定網上認購、中銀香港分行取表填寫投入收集箱。
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