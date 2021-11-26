國務院推「北京城市副中心」 探索建設數字資產交易場
文章日期：2021年11月26日 10:42
國務院發布「關於支持北京城市副中心高質量發展的意見」，規劃建設北京城市副中心（以下簡稱城市副中心），與河北雄安新區形成北京新的兩翼。
意見提出將支持金融科技創新發展，加快推進法定數字貨幣試點，做好金融科技創新監管工具實施工作，支持大型銀行等依法設立數字人民幣運營實體，支持符合條件的銀行參與直銷銀行試點，探索建設數字資產交易場所。
提出大力發展數字經濟，圍繞5G網絡、人工智能、雲計算、大數據、互聯網協議第6版（IPv6）等加緊佈局數字新基建。
將城市副中心打造為京津冀金融創新、高端商務發展高地。 。加快全球財富管理中心建設，加強金融基礎設施建設，支持金融標準認定機構及國際金融機構、民營金融機構在城市副中心發展。
還將推進基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點，支持發展保障性租賃住房REITs；鼓勵金融機構設立綠色金融專門機構，設立國際綠色投資集團，推動北京綠色交易所升級為面向全球的國家級綠色交易所。
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