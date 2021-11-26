標普表示，由於合景物業銷售產生的現金流疲弱、融資渠道減少以及需要償還或然負債，流動性在未來12個月內惡化的程度可能超過預期，由於毛利率收窄，合景泰富的槓桿率可能會上升。合景泰富之前未披露的債務或擔保，減少了其流動性緩衝。

不過，銀河聯昌報告指合景流動性雖然偏緊，但財務狀況似乎未算惡劣，其中境外債務除發債及啟德項目的資金回籠外，集團在港另有一個高檔住宅項目預期明年首季推售，估計最多可套現達250億元（人民幣，下同）。

內地方面，銀河聯昌指截至今年6月，合景手頭現金約420億元，相信即使只有一半能自由動用，亦足夠償還未來12個月到期的98億元債務；同時據該行了解，合景的「表外債」、即在內地的信託貸款規模僅7億元。此外，銀河聯昌指出，內地近期已釋放信號放鬆內房融資，認為合景有力應付未來12個月債務。

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