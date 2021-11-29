中國燃氣（0384）公布，與長江三峽投資管理（下稱（「三峽投資」）訂立戰略合作協議，中燃擬認購三峽投資設立的投資基金。該基金投資方向主要包括「環保領域、清潔能源、符合綠色發展理念的其他成長性投資機會、 國家鼓勵的戰略新興產業及符 合綠色發展理念的國企混改項目」。