中國燃氣擬認購三峽投資設立的投資基金
文章日期：2021年11月29日 12:02
中國燃氣（0384）公布，與長江三峽投資管理（下稱（「三峽投資」）訂立戰略合作協議，中燃擬認購三峽投資設立的投資基金。該基金投資方向主要包括「環保領域、清潔能源、符合綠色發展理念的其他成長性投資機會、 國家鼓勵的戰略新興產業及符 合綠色發展理念的國企混改項目」。
公告未有披露中燃擬投資金額，僅稱雙方將通過基金合作，建立優質項目的獲取渠道及投資份額，並通過資產證券化等市場化方式退出以取得合理投資收益。
戰略合作協議還包括構建以分佈式可再生能源為主體的新型電力系統；推廣城市綠色綜合能源管家；推進「十堰零碳汽車城」試點項目以及氫能開發與利用等。
中燃中午收報17.68元，升0.7%。
其他報道
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR 升穿0.1% 創7個月新高
周焯華案|內地破跨境賭博 涉太陽城、凱升旗下俄羅斯「水晶虎宮殿」
周焯華案|今早送往路環監獄 太陽娛樂曾跌最多61% 創上市新低
環球時報：康希諾生物已經開始新突變株疫苗研發 開市升9.4%
恒指低開170點 濠賭股全跌 永利跌10% 太陽娛樂跌14% 美團跌8.8%
港股ADR跌317點 夜期低水281點 美期回升 亞股向下 中燃等業績