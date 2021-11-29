變種病毒續拖累市場氣氛，恒指今早低開170點，雖曾倒升最多53點，但其後又轉跌最多229點，低見23851.06點，是10月6日後最低。科指曾跌最多1.15%，低見6081.3點，是10月7日5975.23點後最低。恒指半日高低波幅283點。恒指、科指低於主要平均線。