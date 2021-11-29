恒指反覆半日跌124點 濠賭重挫 銀娛7% 太陽娛樂跌23%
文章日期：2021年11月29日 12:16
變種病毒續拖累市場氣氛，恒指今早低開170點，雖曾倒升最多53點，但其後又轉跌最多229點，低見23851.06點，是10月6日後最低。科指曾跌最多1.15%，低見6081.3點，是10月7日5975.23點後最低。恒指半日高低波幅283點。恒指、科指低於主要平均線。
恒指半日跌124點或0.52%，報23956點，成交金額827億元；國指跌25點或0.3%，報8550點。恒生科技指數收報6141點，跌0.17%。
藍籌29隻升，25隻下跌，6隻無升跌。舜宇（2382）升4.1%，收報238.8元，是升幅最大的藍籌；銀娛（0027）跌7.8%，收報42.55元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，15隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報238.8元，升4.1%；跌幅最大的是美團（3690）收報243.2元，跌7.74%。
北水南下合計淨流入6.5億元，較上日減少32.37%，連續第4日流入，累計流入49.22億元，對上一次連續4日淨流入是2021年10月25日。南水北上合計淨流入38.62億元人民幣，終止連續1日流出。
環球時報：康希諾生物（6185）已經開始新突變株疫苗研發。康希諾生物曾升最多12.72%，是6月23日後最大升幅，收報158.7元，升3.52%。
周焯華案|今早送往路環監獄，太陽娛樂（8082）曾跌最多61%，創上市新低；內地破跨境賭博，涉太陽城、凱升旗下俄羅斯「水晶虎宮殿」。太陽娛樂創上市新低，見0.059元，收報0.118元，跌23.87%。
完美醫療（1830）中期純利升59%，息17.7仙。收報6.36元，跌2.15%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國燃氣（0384）收報17.68元，升0.68%。醫思健康（2138）收報12.5元，跌2.95%。遠東發展（0035）收報2.5元，跌0.79%。L'OCCITANE（0973）收報30元，跌1.96%。理想汽車（2015）收報128.9元，升3.53%。六福（0590）收報22.8元，跌4%。毛記葵湧（1716）見52周低0.54元，收報0.57元，升1.79%。
創夢天地（1119）折讓9%配股，資金用於提升遊戲開發。收報6.47元，跌0.92%。
摩通：周焯華案料拖累澳門VIP賭廳收入5成，行業將成驚弓之鳥。濠賭股向一卜，新濠國際發展（0200）收報10.04元，跌8.06%；美高梅中國（2282）收報5.24元，跌9.97%；澳博（0880）收報5.44元，跌9.03%；永利澳門（1128）收報7.12元，跌8.72%；銀河娛樂（0027）收報42.55元，跌7.8%；金沙中國（1928）收報18.48元，跌6.29%；信德（0242）收報2.17元，跌2.69%。
人行：收款碼新規，消費者日常支付不受影響。騰訊（0700）財付通涉外匯業務違規，遭罰278萬人幣。收報468元，升0.99%。
小米（1810）汽車據報落戶北京經開區，料年產達30萬輛。收報19.42元，升1.89%。
翠華（1314）中期蝕3043萬元，按年收窄60.8%。收報0.247元，跌0.4%。
敏捷控股（0186）中期蝕5600萬元，按年擴大1.43倍。收報0.57元，無升跌。
奈雪的茶（2150）重申盈警料全年轉蝕，擬加碼全年開400新店。收報9.58元，升1.27%。
優品360（2360）半年實際多賺近六成，年底前深圳開首家內地店。收報1.65元，無升跌。
包浩斯國際（0483）中期虧轉盈派中期連特息33仙，黃銳林退休主席。創52周高，見1.32元，收報1.23元，升11.82%。
富臨集團（1443）中期虧損大幅收窄至230萬元，不派中期息。收報0.245元，無升跌。
本間高爾夫（6858）中期虧轉盈賺13.48億日圓，派息每股1.5圓。料未來服裝收入比例最多可達三成。收報3.95元，升16.18%。
星鳥（1105）委任蔡晉做社長，湯錦標做總編輯。收報0.5元，跌1.96%。
美團（3690）第三季按年盈轉虧，蝕55.3億元人民幣，稍遜預期。收報243.2元，跌7.74%。
許家印場外減持恒大（3333）套現27億，規模較傳聞多3倍。收報2.29元，跌8.4%。
Hypebeast（0150）中期多賺2倍，不派息，媒體分部收入已回復疫情前水平。收報1.2元，升6.19%。
亞倫國際（0684）中期純利急挫逾五成，維持派中期息每股2仙。收報1.66元，跌0.6%。
標普降合景泰富（1813）評級展望至「負面」，拖累股價跌逾7%。收報6.15元，跌1.44%。
寶光實業（0084）上半年虧損收窄至4930萬，不派中期息。收報0.074元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，洛陽玻璃（1108）創上市新高，見17.38元，收報16.82元，升0.12%；旺旺（0151）創52周高，見6.5元，收報6.47元，升0.78%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.076元，無升跌；包浩斯（0483）創52周高，見1.32元，收報1.23元，升11.82%；電訊數碼（6033）創52周高，見3.4元，收報3.4元，升0.59%；德祥地產（0199）創52周高，見1.32元，收報1.28元，升1.59%；華寶國際（0336）創52周高，見26.15元，收報23.5元，升6.82%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見9.66元，收報9.9元，無升跌；合景悠活（3913）創上市新低，見4.45元，收報4.58元，跌2.35%；金科服務（9666）創上市新低，見30.8元，收報31.2元，跌0.95%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.76元，收報1.78元，跌2.2%；寶龍地產（1238）見52周低4.54元，收報4.64元，跌1.07%；招商局置地（0978）見52周低0.81元，收報0.81元，跌1.22%；瑞安房地產（0272）見52周低1.01元，收報1.02元，跌1.92%；中駿集團（1966）見52周低2.1元，收報2.11元，跌0.94%。
醫療醫藥股破底，包括，兆科眼科（6622）創上市新低，見6.3元，收報6.3元，跌0.32%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.33元，收報3.34元，跌1.76%；維亞生物（1873）見52周低4.68元，收報4.71元，跌3.29%；平安好醫生（1833）見52周低29.45元，收報29.75元，跌2.14%；威高股份（1066）見52周低10.68元，收報11.02元，升0.73%；阿里健康（0241）見52周低7.24元，收報7.57元，升2.16%。
科技股破底，包括，寶尊電商（9991）創上市新低，見38.25元，收報39元，跌2.74%；聯易融（9959）創上市新低，見5.7元，收報5.83元，跌2.83%；
其他破底股包括，電視廣播（0511）創上市新低，見4.6元，收報4.65元，跌0.64%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.059元，收報0.118元，跌23.87%；高鑫零售（6808）創上市新低，見2.97元，收報3.1元，升2.99%；高銀金融（0530）創上市新低，見0.159元，收報0.178元，跌16.04%；普匯中金（0997）創上市新低，見0.077元，收報0.077元，跌1.28%；楓葉教育（1317）見52周低1.01元，收報1.02元，跌12.07%；滇池水務（3768）見52周低1.79元，收報1.81元，無升跌；新意網集團（1686）見52周低6.77元，收報6.8元，跌0.15%；維他奶（0345）見52周低16.66元，收報16.68元，跌4.03%；海底撈（6862）見52周低17.42元，收報17.74元，跌1.77%；九毛九（9922）見52周低16.42元，收報16.6元，跌3.04%；毛記葵涌（1716）見52周低0.54元，收報0.57元，升1.79%；百勝中國（9987）見52周低403元，收報403.4元，跌1.66%；嚐高美（8371）見52周低0.86元，收報0.92元，升3.37%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1元，跌0.99%；大連港（2880）見52周低0.69元，收報0.7元，升1.45%；恒隆地產（0101）見52周低15.88元，收報16.06元，升0.12%；恒安（1044）見52周低37.2元，收報38.25元，升0.92%；建行（0939）見52周低5.07元，收報5.1元，無升跌；泡泡瑪特（9992）見52周低16.42元，收報16.6元，跌3.04%；H&H國際（1112）見52周低14.12元，收報14.22元，跌2.87%。
異動股
上升異動股，包括，歐化（1711）收報0.32元，升23.08%；中國能源建設（3996）收報1.07元，升20.22%；本間高爾夫（6858）收報3.95元，升16.18%；偉俊集團控股（1013）收報0.068元，升15.25%；包浩斯（0483）創52周高，見1.32元，收報1.23元，升11.82%；明發（0846）收報0.475元，升11.76%；南方通信（1617）收報0.166元，升9.93%；澳洲成峰高教（1752）收報0.238元，升8.68%；中遠海控（1919）收報12.68元，升8.56%；華潤電力（0836）收報20.8元，升7.88%；。
下跌異動股，包括，太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.059元，收報0.118元，跌23.87%；帝國科技（0776）收報22.6元，跌20.98%；中昌國際（0859）收報0.315元，跌17.11%；高銀金融（0530）創上市新低，見0.159元，收報0.178元，跌16.04%；恒大汽車（0708）收報4.11元，跌13.11%；楓葉教育（1317）見52周低1.01元，收報1.02元，跌12.07%；太陽國際（8029）收報0.76元，跌11.63%；佳兆業資本（0936）見52周低0.355元，收報0.355元，跌11.25%；移卡（9923）收報28.65元，跌11.02%；聯邦制藥（3933）收報4.72元，跌10.61%；華誼騰訊娛樂（0419）收報0.22元，跌10.2%。
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