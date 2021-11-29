中國水務中期多賺逾兩成 派息增至每股16仙
文章日期：2021年11月29日 12:09
中國水務（0855）公布，截至今年9月底止，集團半年多賺23.4%至10.2億元。每股盈利為63.61仙，派中期息每股16仙。
集團上半財年收入達64.73億元，較去年同期51.31億元增長26.1%；主要受惠於直飲水業務收益按年急增3.62倍，至2.39億元。
其他業務方面，供水經營服務及供水接駁期內收入為27.56億元，比去年同期22.67億元升21.6%；城市供水經營及建設分部收益同比增加21.4%至約51.46億元。另供水建設服務上半年收入為22.97億元，按年升幅亦達19.4%。
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