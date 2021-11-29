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中國水務中期多賺逾兩成 派息增至每股16仙

文章日期：2021年11月29日 12:09

中國水務（0855）公布，截至今年9月底止，集團半年多賺23.4%至10.2億元。每股盈利為63.61仙，派中期息每股16仙。