集團上半財年收入達64.73億元，較去年同期51.31億元增長26.1%；主要受惠於直飲水業務收益按年急增3.62倍，至2.39億元。

其他業務方面，供水經營服務及供水接駁期內收入為27.56億元，比去年同期22.67億元升21.6%；城市供水經營及建設分部收益同比增加21.4%至約51.46億元。另供水建設服務上半年收入為22.97億元，按年升幅亦達19.4%。

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