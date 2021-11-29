諾華誠信指，中國銀行、交通銀行今在南沙的平台啟動儀式上簽訂戰略協議，將使用該平台進行跨境業務，本港銀行亦可透過運營商使用平台服務進行跨境客戶KYC（認識你的客戶）程序，核檢內地客戶提供的個人資訊，有效提升兩地金融機構對於跨境金融風險的識別及風險管理能力，滿足監管機構要求。

諾華誠信行政總裁何佳意表示，已有超過10間香港銀行表示會使用該平台服務。他指該平台互通數據分個人及企業兩個層面。個人層面上，項目首階段以先行先試形式連接兩地KYC信息，銀行等金融機構可通過平台對兩地居民進行多樣的訊息核驗，而結果會以「是/否」反饋，惟前提是要獲得客戶授權。可核驗的內容則包括內地居民身份證資料、手機號碼、地址、銀行卡狀態、涉訴記錄、黑名單/特別關注名單。但前提是要有客戶的精確授權。

項目第二階段方面，何透露，諾華正向有關部門拿取許可，冀可做到部分非敏感數據可供交換，例如公司營運數據、國內中小企所獲得的牌照等資質資料、國內稅務數據等，內地客的資料可經平台提供予香港的金融機構，冀助香港銀行進行盡職調查工作，前提亦是要有客戶授權。

企業層面方面，何指企業數據現已可原始數據信息互通，計劃於第一階段上線平台，內容包括：基礎信息包括企業名稱、註冊地址、成立日期、註冊資本、統一社會信用代碼、法定代表人、辦公地址、核准日期、註冊類型、實繳資本等；股東及高管外在投資及公司實益擁有人追蹤；公司涉訴及負面信息、裁判文書、資產風險及相關訊息。

何表示，香港銀行做內地居民生意時往往會通過搜尋引擎查證他們的資料，但無法確認真偽或時間性。整體他們開戶一般需時2星期，當中KYC認證佔5至8個工作天；若日後透過平台進行KYC，於正常情況下只需半日即完成核查，估計最快3個工作天便可完成開戶。而他亦強調，平台是做核證數據工作，而不會保留數據。

記者：胡學能

其他報道

恒指反覆半日跌124點 濠賭重挫 銀娛7% 太陽娛樂跌23%

中國水務中期多賺逾兩成 派息增至每股16仙

中國燃氣擬認購三峽投資設立的投資基金

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR 升穿0.1% 創7個月新高

花樣年彩生活開市前停牌 待公布內幕消息

周焯華案|太陽城、凱升今早停牌 待發出有關周焯華的內幕消息

周焯華案|內地破跨境賭博 涉太陽城、凱升旗下俄羅斯「水晶虎宮殿」

周焯華案|今早送往路環監獄 太陽娛樂曾跌最多61% 創上市新低

環球時報：康希諾生物已經開始新突變株疫苗研發 開市升9.4%

A股向下 上證跌0.99% 人行淨投放500億元

恒指低開170點 濠賭股全跌 永利跌10% 太陽娛樂跌14% 美團跌8.8%

港股ADR跌317點 夜期低水281點 美期回升 亞股向下 中燃等業績

完美醫療中期純利升59% 息17.7仙

證券時報評論：中國明年將採取更加積極的宏觀經濟政策

Moderna：Omicron或會避開目前的疫苗 若生產新疫苗將是明年初