問及開始可持續發展投資的「貼士」，周凱旋笑稱公司法律部叫她「不要給別人貼士，因為投資涉及風險」，但對她及李嘉誠而言，投資者可以從自己覺得最重要的板塊開始。她說：「可以問先自己，如果我們有魔術棒，會想改變甚麼呢？就可以從這裏開始。」

至於維港投資未來投資的板塊，周凱旋稱目前暫定兩個主題，分別為社會科學及女性相關。她希望可以提升人類自尊，將自尊放進企業的業務模式當中，藉以改善社會不和諧等情況。另一方面，周凱旋將女性「從自己的罪疚感釋放出來」，但未有明確解說將投資甚麼公司。

維港投資旗下不乏利用合成生物製作的食物，問及植物性蛋白是否最好的出路，周凱旋稱「食物很重要，部分國家的食安受氣候轉變影響」，認為要用科技去解決問題。她相信在未來十年，食物科技會百花齊放。至於產品是否健康，周凱旋笑言，「要看你如何定義健康，不過中國人相信吃少點就健康點。我只可以說這些食物不會較現有的食物不安全。」

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