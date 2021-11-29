周凱旋：維港投資未來押注社會科學及女性相關投資板塊
文章日期：2021年11月29日 15:33
香港首富李嘉誠旗下維港投資（Horizons Ventures）一向熱衷投資「未來科技」，創辦人周凱旋今天在「2021瑞銀可持續發展金融會議」上直言，明白企業既要保護環境，又要向股東交代的兩難局面，但強調總要踏出第一步。「最大問題是，若只是停留於過去、注目於現在，會否錯過了未來？」
問及開始可持續發展投資的「貼士」，周凱旋笑稱公司法律部叫她「不要給別人貼士，因為投資涉及風險」，但對她及李嘉誠而言，投資者可以從自己覺得最重要的板塊開始。她說：「可以問先自己，如果我們有魔術棒，會想改變甚麼呢？就可以從這裏開始。」
至於維港投資未來投資的板塊，周凱旋稱目前暫定兩個主題，分別為社會科學及女性相關。她希望可以提升人類自尊，將自尊放進企業的業務模式當中，藉以改善社會不和諧等情況。另一方面，周凱旋將女性「從自己的罪疚感釋放出來」，但未有明確解說將投資甚麼公司。
維港投資旗下不乏利用合成生物製作的食物，問及植物性蛋白是否最好的出路，周凱旋稱「食物很重要，部分國家的食安受氣候轉變影響」，認為要用科技去解決問題。她相信在未來十年，食物科技會百花齊放。至於產品是否健康，周凱旋笑言，「要看你如何定義健康，不過中國人相信吃少點就健康點。我只可以說這些食物不會較現有的食物不安全。」
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