憂美退市風險 恒指跌176點 中概股重災 阿里挫近半成 網易京東跌7%
文章日期：2021年12月3日 12:13
美國證交會正式實施《外國公司問責法案》，中概股憂慮有被除牌風險，港股半日向下。恒指半日跌176點或0.74%，報23612點，成交金額773億元；國指跌101點或1.19%，報8404點。恒生科技指數重挫，收報5878點，跌2.32%。
科技股沽壓沉重，阿里巴巴（9988）跌4.57%，收報117元；騰訊（0700）跌2.87%，收報460元，為表現最差藍籌。美團（3690）跌4.52%，收報236.6元；小米（1810）跌1.23%，收報19.28元。
其餘中概股亦難逃一跌。今日收市後染藍的網易（9999）收報164.3元，跌7.54%；京東（9618）收報318.2元，跌6.96%；嗶哩嗶哩（9626）一度創上市新低，見449.4元，收報451元，跌7.01%。
藍籌股方面，海底撈（6862）逆市升7.06%，收報18.2元，是升幅最大的藍籌。藍籌新貴華潤啤酒（0291）及新奧能源（2688）個別走，前者收報62元，跌0.32%；後者報150.2元，升0.33%。
內房股持續偏軟。佳兆業（1638）票據交換提議遭持有人拒絕，半日曾創上市新低，見0.92元，收報0.93元，跌8.82%。奧園（3883）亦破底，低見1.66元，收報1.68元，跌16.83%。世茂集團（0813）據報已押抵上海總部大樓上海世茂大廈，收報9.03元，跌2.27%。
寧波港上調空重箱裝卸船費10%，航運股逆市揚，中遠海運港口（1199）收報6.91元，升12.72%；招商局港口（0144）收報14.04元，升15.46%；中遠海發（2866）收報1.52元，升4.83%。
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