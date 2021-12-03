美國證交會正式實施《外國公司問責法案》，中概股憂慮有被除牌風險，港股半日向下。恒指半日跌176點或0.74%，報23612點，成交金額773億元；國指跌101點或1.19%，報8404點。恒生科技指數重挫，收報5878點，跌2.32%。