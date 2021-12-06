中概股退市擔憂拖累港股表現。恒指半日跌300點或1.26%，報23466點，成交金額991億元；國指跌131點或1.56%，報8323點。恒生科技指數受挫，曾跌最多2.97%，是11月26日後最大跌幅，半日收報5763點，跌2.74%。