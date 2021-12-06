中概股退市憂慮未退 恒指跌300點 恒科指挫近3% 碧桂園逆市揚4%
文章日期：2021年12月6日 12:07
中概股退市擔憂拖累港股表現。恒指半日跌300點或1.26%，報23466點，成交金額991億元；國指跌131點或1.56%，報8323點。恒生科技指數受挫，曾跌最多2.97%，是11月26日後最大跌幅，半日收報5763點，跌2.74%。
ATMX半日續跌，阿里巴巴（9988）跌5.36%，收報113元；騰訊（0700）跌2.68%，收報450.2元；美團（3690）跌1.99%，收報236.4元；小米（1810）跌2.64%，收報19.14元。藍籌新貴京東（9618）收報311元，跌3.3%；網易（9999）收報160.7元，跌5.02%。
另外最新「染藍」的潤啤（0291）亦向下，收報61.05元，跌2.09%；新奧（2688）收報141元，跌4.08%。
藍籌方面，藥明生物（2269）表現最差，跌6.64%，收報96.35元。
受惠內房或獲鬆綁融資的消息，內房股向好，碧桂園（2007）升3.68%，收報7.32元，是升幅最大的藍籌；潤地（1109）升1.64%，收報34元；中海外（0688）升0.32%，收報18.76元。
市場憧憬內地降準，內銀個別發展。工行（1398）無升跌，收報4.36元；招商銀行（3968）升1.17%，收報64.7元；中行（3988）無升跌，收報2.76元；建行（0939）跌0.19%，收報5.32元。
中國恒大風險升溫。恒大（3333）收報1.97元，跌12.44%；恒大物業（6666）一度創上市新低，低見3.39元，收報3.63元，跌0.55%；恒大汽車（0708）收報3.19元，跌2.45%；恒騰（0136）收報3.07元，跌4.66%。
港交所（0388）據報擬明年在紐約設代表處，以在美國市場推廣其業務。港交所升3.02%，收報464.4元。
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