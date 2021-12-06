金輪天地就3隻票據洽商延期還款
文章日期：2021年12月6日 18:02
內房金輪天地（1232）公布，目前正就三隻優先票據，分別是未償還金額為1.215億美元、2022年3月14日到期的12.95%優先票據、未償還金額為1.78億美元的2023年1月9日到期14.25厘優先票據、以及未償還金額為1.45億美元的2023年7月11日到期16厘優先票據，正就票據條款及條件之各項建議修訂與票據之若干主要實益持有人展開積極討論，可能包括延長票據之到期日及其他修訂，並已取得富有成效的進展。
集團指，了解到近期有關內地房地產行業的宏觀經濟狀況及自7月開始持續區域式爆發的新冠疫情，有意向債權人保證並擬積極管理票據項下的風險敞口。公司並已識別票據之大部分實益持有人，目前正就票據條款及條件之各項建議修訂與票據之若干主要實益持有人展開積極討論。
公司指，與該等票據實益持有人之間已取得富有成效的進展，將就進一步進展及時告知市場，並擬於切實可行的情況下盡快公布該等建議修訂的詳情。
同時，為促進及時落實協商一致同意的安排，公司亦已委聘國泰君安國際及安邁融資顧問為聯席財務顧問以及Linklaters為法律顧問。
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