中共中央政治局會議 研究2022年經濟工作
文章日期：2021年12月6日 18:23
新華社報道，中共中央政治局12月6日召開會議，分析研究2022年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。
會議要求，做好明年經濟工作，堅持以供給側結構性改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，繼續做好「六穩」、「六保」工作，持續改善民生，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定。
會議強調，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。宏觀政策要穩健有效，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，增強發展內生動力。
要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。科技政策要加快落地，繼續抓好關鍵核心技術攻關，強化國家戰略科技力量，強化企業創新主體地位，實現科技、產業、金融良性循環。
會議指出，要做好歲末年初各方面工作，確保人民群眾過好「兩節」。堅持「外防輸入、內防反彈」，科學精準扎實做好疫情防控工作。統籌安排煤電油氣運保障供應，確保老百姓溫暖過冬。
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