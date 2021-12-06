會議要求，做好明年經濟工作，堅持以供給側結構性改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，繼續做好「六穩」、「六保」工作，持續改善民生，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定。

會議強調，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。宏觀政策要穩健有效，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，增強發展內生動力。

要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。科技政策要加快落地，繼續抓好關鍵核心技術攻關，強化國家戰略科技力量，強化企業創新主體地位，實現科技、產業、金融良性循環。

會議指出，要做好歲末年初各方面工作，確保人民群眾過好「兩節」。堅持「外防輸入、內防反彈」，科學精準扎實做好疫情防控工作。統籌安排煤電油氣運保障供應，確保老百姓溫暖過冬。

其他報道

中海外首11個月合約銷售額按年增3%

【有片：埋身擊】英鎊兌美元仲未跌完 歐元兌美元宜高沽低揸

人行降準0.5個百分點 釋放長期資金1.2萬億元

內房股上月銷售持續放緩 花樣年售樓跌64%

台媒： 蘋果將明年上半年iPhone出貨量上調30％

大摩：中概股或最快2024年停止在美交易 對ADR、科網股謹慎

吉利今年首11個月銷量117萬部 達全年目標76%

恒指跌417點 恒科指創新低 恒大瀉兩成破底 藥明生物失「紅底」

再有內地險企停互聯網保險業務 稱應銀保監要求

香港寬頻企業方案推送餐機械人 每月3188元

微博關停逾1.86萬個違規賬號

青瓷遊戲今起招股 入場費7070元

掌舖「雙12」伙鞋佬、藍橘子等網紅直播帶貨

一田百貨荃灣店完成翻新 預計3年回本

一田：料聖誕營業額增5%至8%