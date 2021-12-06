花樣年：境內外負債合共達520億人幣
文章日期：2021年12月6日 18:29
已陷債務違約的花樣年（1777）在官方微信刊發一篇主席潘軍的訪談，披露未計非金融機構融資的境內外貸款及債務已多達520億元人民幣（下同）。文章引述潘軍於12月2日表示，引發花樣年「暴雷」的起因是海外債，規模超過40億美元，接近260億人民幣﹔境內的信用債規模則達60多億元﹔境內銀行類金融機構貸款規模亦達200多億元，此外，尚有難度最大的非金融機構融資。
潘軍指，非金融機構融資是最早爆發、中小擔保集團等等，最近又會出現一些像平安不動產等，都是非金融機構做的價值融資。在這兩個月雙方一直在溝通，現在爆發了以後還是在積極地溝通解決辦法，像中小擔保集團第一單查封的，現在已達成了和解方案，來化解危機。
至於規模超過40億美元的海外債，則已第一時間委任諮詢機構，財務顧問華利安和法務顧問盛德，並已識別了95%的債權人，跟海外債權人小組的顧問正在積極溝通，也對公司存量的以及在運營的項目進行了經營分析及預測，與公司顧問討論並推出了境外債務重組框架第一版方案。
境內的信用債規模則達60多億元，並吸取了境外債的教訓「沒有躺平」，每一天都在積極地跟這些債權人及監管機構進行交流，最終還是取得了展期、取得了投資者的諒解。他又指，雖然條件比原來料想得差一點，但是公司用盡了各種方法，比如支付一部分到期利息獲得了債權人的諒解，截至2021年12月3日，兩只境內債獲得展期，沒有出現境內公開市場違約事件，其他債權的展期方案我們也在進行持續有序的溝通。
潘軍指，第三是境內規模達200多億元的銀行類金融機構貸款，主要是開發類的貸款，目前是比較正常的，還沒有產生大規模的償付，獲得了大的債權人的諒解。
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