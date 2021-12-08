香港特別行政區行政長官林鄭月娥亦出席今日的動士儀式，她表示數據中心是發展數碼經濟和智慧城市的重要通訊基礎建設，為推動香港成為亞太區內卓越的數據中心基地，特區政府近年也積極推出了一些優惠的措施，中國移動國際投資的這塊火炭100萬呎面積的工業用地，反映了通訊業界尤其是中國移動對香港發展數據中心業務的積極投資和巨大信心，相信香港的創科及通訊業未來一定會有長足的發展。

中移動國際董事兼行政副總裁林二維提到，目前全球有30%的IP流量匯聚在香港，預計未來幾年內，隨著香港各行業逐步進行數字化轉型，新興科技日益獲得廣泛應用，每年將有46%至50%的數據流量需求增加。林二維又表示，是次興建的火炭數據中心與將軍澳的環球網絡中心將是「互補」的角色，目前將軍澳環球網絡中心已逐步飽和，逾5000個機架已經用完，因此中移動決定擴大發展。林二維又透露，火炭數據中心的整體建設仍正進行招標，整體投資額將會稍後公布。

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