「iBond 2021」 成Google今年香港最熱財經搜尋詞
文章日期：2021年12月8日 17:56
Google公布今年香港年度搜尋，「iBond 2021」成為本年度最熱搜的財經話題。本年度iBond認購反應為歷來最佳，認購期內收到70.92萬份有效申請，以最終發行總額200億元計算，每名申請者可穩獲2手，較去年少一手。今年6月1日開始進行認購，利率跟隨通脹而定，並設2厘保底。
排名第二位是「比特幣價格」，比特幣價格自去年底的2.9萬美元水平，反覆上升至今年4月的6.3萬美元，雖然在6月因為內地明確禁止挖礦，10月因為高耗能將虛擬貨幣挖礦列入淘汰類產業，令年內比特幣價格大為波動，不過至上月比特幣再升近6.8萬美元新高，今日則跌至5萬美元水平。非同質化代幣「NFT」則位列第十熱搜。
股市方面，在今年上市的「快手」（1024）為排名第三的財經熱搜詞，「諾輝健康」（6606）、「醫渡科技」（2158）和「小米股價」（1810）也列入十大。美股漸受本港投資者關注，1月以散戶受外國散戶大力吹捧，半個月內急升16倍的「GME股價」排名第四，「AMC」、「Tesla股價」也在十大排名以內。相對過去受本港投資者歡迎的騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）等，則不見踪影。
除此以外，今年政府發放的消費券成為香港人整體最關注的議題，「消費券登記」登上年度熱搜關鍵字及熱搜本地頭條的第一位。
其他報道