恒指午後轉勢跌41點 中資券商股、基建活躍 內房弱勢恒大挫3%
文章日期：2021年12月13日 16:08
港股午後回軟，恒指收市跌41點或0.17%，報23954點，成交金額1296億元，較上日增加13.88%；國指跌27點或0.32%，報8551點。恒生科技指數收報6022點，跌0.22%。
ATMX午後個別走，阿里巴巴（9988）高開低收，收跌0.08%，收報121.1元；騰訊（0700）升0.69%，收報466.6元；美團（3690）升2.06%，收報248元；小米（1810）升0.21%，收報19.24元。
藍籌方面，信義光能（0968）收報15.04元，升5.2%，為表現最好藍籌。舜宇（2382）3.18%，收報237.4元，為表現最差藍籌。
中央定調全面實行註冊制，中資券商股表現活躍。中金（3908）收報22.2元，升0.45%；中信証券（6030）收報21.05元，升1.2%；光大證券（6178）收報6.2元，升1.31%；廣發証券（1776）曾創52周高，見16.66元，收報15.54元，升0.39%。
中央強調適度開啟基礎設施投資，基建、建材股強勢。中國重汽（3808）飈17.88%，收報12.66元；中國建材（3323）升5.37%，收報9.62元；潤泥（1313）收報6.2元，升3.33%；海螺（0914）收報39.7元，升3.39%。
恒大概念股繼續下挫。恒大（3333）曾創上市新低，見1.7元，收報1.72元，跌2.82%；恒大物業（6666）亦曾創上市新低，見3.32元，收報3.33元，跌5.13%；恒大汽車（0708）收報2.98元，跌3.87%；恒騰（0136）收報3元，跌1.96%。
內房股疲軟，潤地（1109）跌1.87%，收報34.1元；碧桂園（2007）跌3.06%，收報7.29元；中海外（0688）跌2.05%，收報19.12元。世茂集團（0813）一境內債價腰斬，股價亦見52周低6.95元，收報7.08元，跌12.16%。融創中國（1918）收報14.18元，跌7.92%。
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