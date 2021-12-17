恒指今早低開11點見半日高位，最多曾跌308點，半日高低波幅297點。恒指半日跌300點或1.28%，報23175點，成交金額774億元；國指跌147點或1.77%，報8202點，曾低見8198.95點，是2016年5月16日後最低。恒生科技指數收報5668點，跌2.63%。

藍籌28隻升，33隻下跌，3隻無升跌。匯控（0005）升2.33%，收報46.2元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌9.11%，收報13.76元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報43.9元，升2.81%；跌幅最大的是攜程（9961）創上市新低，見172.1元，收報174.6元，跌10%。

恒指續低於10天線(23724.25點)，科指續低於10天線(5899.8點)。

北水南下合計淨流入27.59億元，較上日減少32.29%，連續第18日流入，累計流入422.44億元，對上一次連續18日淨流入是2021年1月15日。南水北上合計淨流出22.18億元人民幣，終止連續12日流入。

華置（0127）開股東會，劉鑾雄未回應會否憂華置私有化不成。收報3.78元，跌0.53%。

傳雷軍進軍私募，小米（1810）：誤讀，有關公司不會公開募資和發行基金。收報18.2元，升0.44%。

路透社：美國或伙盟國限制向中芯（0981）售設備，或擴至其他中國晶片製造商。收報18.56元，升0.76%。

俄央行擬全面禁止加密貨幣，比特幣下跌。區塊鏈概念股向下，火幣科技（1611）收報8.67元，跌3.13%；栢能集團（1263）收報14.88元，跌7.35%；BC科技（0863）見52周低9.8元，收報9.88元，跌3.7%；美圖公司（1357）收報1.62元，跌2.99%。

中、港列「不接受美國審計檢查」轄區，SEC將每年展開評估。在港第二上市的股份向下，阿里巴巴（9988）收報116.1元，跌3.81%；網易（9999）收報152.1元，跌3.73%；京東（9618）收報278.6元，跌4.06%。；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見383元，收報383.4元，跌5.19%；攜程集團（9961）創上市新低，見172.1元，收報174.6元，跌10%。

未有列入美國黑名單，藥明系向上。藥明生物（2269）收報89.65元，升1.82%。藥明康德（2359）收報144.5元，升3.21%。藥明巨諾（2126）收報11.34元，跌0.18%。

德商產投服務（2270）上市，定價1.11元，收報1.06元，跌4.5%。

英國初步裁定Cellnex收購長和（0001）電信塔損害競爭。收報50.1元，升0.5%。

周焯華尚未還債，太陽城（1383）︰貸款人別無選擇下將行使抵押權。收報0.126元，升0.8%。

英央行加息至0.25厘，超市場預期，匯控（0005）。收報46.2元，升2.33%。

金匯（8160）、超凡網絡（8121）捲「幟哥」微信女案，信銀資本分析員疑同落網。金匯停牌。超凡網絡停牌。

中國官方據報要求恒大（3333）重點解決拖欠農民工工資。收報1.58元，跌1.25%。

瑞銀中人壽（2628）據報洽談設立中國資管合資企業。收報13元，升0.15%。

九興控股（1836）盈喜，料全年淨利潤按年大升近80倍。收報8.94元，升1.36%。

破頂股表現

破頂股包括，青瓷遊戲（6633）創上市新高，見11.02元，收報10.88元，升1.87%；雍禾醫療（2279）創上市新高，見19元，收報17.76元，跌4.52%；環球新材（6616）創上市新高，見8.73元，收報8.47元，升2.92%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.4元，收報1.39元，升1.46%；港華燃氣（1083）創52周高，見6.74元，收報6.57元，跌1.35%；安領國際（1410）創52周高，見0.74元，收報0.72元，升2.86%；中國電力（2380）創52周高，見5.38元，收報5.18元，升2.37%；華潤電力（0836）創52周高，見27.3元，收報26.9元，升0.75%；華能國電（0902）創52周高，見5.17元，收報5元，升1.21%；大唐發電（0991）創52周高，見1.81元，收報1.75元，升9.38%；華電國際（1071）創52周高，見3.66元，收報3.51元，升1.74%；信星鞋業（1170）創52周高，見0.99元，收報0.99元，無升跌。

破底股方面

內房物管股破底，包括，中駿商管（0606）創上市新低，見3.33元，收報3.36元，跌2.04%；時代中國（1233）見52周低3.77元，收報3.91元，跌1.26%；富力（2777）見52周低3.48元，收報3.53元，跌2.22%。

醫藥醫療股破底，包括，福森藥業（1652）創上市新低，見0.97元，收報1元，跌2.91%；貝康醫療（2170）創上市新低，見7.14元，收報7.19元，跌4.26%；時代天使（6699）創上市新低，見262元，收報270.4元，跌9.44%；威高股份（1066）見52周低9.81元，收報9.85元，跌3.81%；康寧醫院（2120）見52周低21元，收報22.25元，升3.01%。

科技股破底，包括，優趣匯（2177）創上市新低，見4.1元，收報4.28元，跌6.75%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見383元，收報383.4元，跌5.19%；攜程（9961）創上市新低，見172.1元，收報174.6元，跌10%；汽車之家（2518）創上市新低，見55.9元，收報56.6元，跌3.9%；易鑫集團（2858）見52周低1.28元，收報1.29元，跌3.01%；微盟（2013）見52周低7.57元，收報7.6元，跌6.98%。

內需股破底，包括，中國科培（1890）見52周低3.14元，收報3.16元，跌3.07%；九毛九（9922）見52周低12.9元，收報13.04元，跌2.83%；泡泡瑪特（9992）見52周低12.9元，收報13.04元，跌2.83%；維達（3331）見52周低19.02元，收報19.08元，跌2.35%；H&H國際（1112）見52周低12.14元，收報12.14元，跌2.57%；原生態牧業（1431）見52周低0.265元，收報0.265元，跌3.64%；廣深鐵路（0525）見52周低1.28元，收報1.31元，升1.55%。

本地股破底，包括，經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.62元，收報0.62元，跌1.59%；毛記葵涌（1716）見52周低0.51元，收報0.51元，跌1.92%；新世界發展（0017）見52周低30元，收報30.35元，升0.5%；大快活（0052）見52周低15.86元，收報15.86元，跌0.75%；太興（6811）見52周低1.32元，收報1.34元，跌2.19%。

其他破底股包括，盈大地產（0432）創上市新低，見0.57元，收報0.58元，無升跌；康耐特光學（2276）創上市新低，見4.2元，收報4.31元，跌5.27%；澳博（0880）見52周低4.91元，收報4.91元，跌2.39%；中國智能交通（1900）見52周低0.15元，收報0.15元，跌5.66%；越秀房託（0405）見52周低3.21元，收報3.22元，跌0.62%；JS環球生活（1691）見52周低12.36元，收報12.38元，跌6.21%；BC科技（0863）見52周低9.8元，收報9.88元，跌3.7%；佳源國際（2768）見52周低2.85元，收報2.86元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，莊園牧場（1533）停牌；超智能控股（1402）收報0.475元，升13.1%；中國環保科技（0646）收報0.88元，升11.39%；再鼎醫藥（9688）收報508元，升10.92%；金科服務（9666）收報30.2元，升10.83%；康希諾生物（6185）收報178.3元，升10.81%；匯安智能科技（8379）收報0.215元，升10.26%；世紀睿科（1450）收報1.3元，升10.17%；環球實業科技（1026）收報0.23元，升9.52%；大唐發電（0991）創52周高，見1.81元，收報1.75元，升9.38%；鷹瞳科技（2251）收報44元，升9.32%。

下跌異動股，包括，PLATT NERA（1949）收報0.28元，跌16.42%；都市麗人（2298）見52周低0.48元，收報0.5元，跌13.79%；偉俊集團控股（1013）收報0.062元，跌12.68%；威華達（0622）收報0.52元，跌11.86%；比高（8220）收報0.031元，跌11.43%；飛思達科技（1782）收報0.4元，跌11.11%；遠見控股（0862）收報0.18元，跌10.89%；盛諾集團（1418）收報0.25元，跌10.71%；攜程集團（9961）創上市新低，見172.1元，收報174.6元，跌10%；時代天使（6699）創上市新低，見262元，收報270.4元，跌9.44%。

其他報道

憂中美關係再惡化 滬深三大指數半日向下

未回應會否憂華置私有化不成 劉鑾雄坐「I LOVE YOU」座駕離場

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日 近4個月最長跌浪

中國去年GDP增速下修至2.2%

華置小股東不滿公司投資恒大 認為要换管理層

傳雷軍進軍私募 小米：誤讀 有關公司不會公開募資和發行基金

路透社：美國或伙盟國限制向中芯售設備 或擴至其他中國晶片製造商

華置小股東参與私有化股東會 大多表示反對 未見「Ken Sir」出席

瑞幸債務重組計劃獲美國法院同意

俄央行擬全面禁止加密貨幣 比特幣跌2.4%

遭美列入黑名單 曠視回應：有關指控毫無事實根據

中、港列「不接受美國審計檢查」轄區 SEC將每年展開評估