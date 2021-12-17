富途盤前大近9% 公司稱無接獲監管部門相關指令

報道刊出後，富途在網站回應，稱公司持續與中國內地監管部門保持積極溝通，截至此刻，富途從未自任何相關監管部門，收到與報道中所提及內容有關的政策或指引，亦未獲悉任何相關監管部門擬發佈相似政策或指引。

一直以來，在服務中國內地客戶方面，富途沿用的行業法規、慣例和商業模式與所有香港持有同類牌照的其他內資、港資、外資券商完全一致，並未做任何形式和模式上的創新和突破。法規層面也不存在「互聯網券商」這個分類，互聯網科技發展至今，各家券商皆以App或網站等互聯網方式向客戶提供服務。富途將持續關注行業的監管動態，並始終積極配合監管部門做好工作。

資料顯示，富途及UP Fintech自2011年及2014年已經參與營運及提供服務，讓內地居民在提供身份證、銀行卡及稅務紀錄等資料後，便能夠開設離岸賬戶買賣外國股票。包括中證監、國家外匯管理局及人民銀行，並沒有回應《路透社》的查詢。

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