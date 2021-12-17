由即日起至12月31日，所有Atome新客戶於HKTVmall只要透過手機app消費滿1200元的顧客，即可享8%折扣優惠，折扣上限為200元。

香港科技探索行政總裁（香港）周慧晶表示，一直致力建立獨特而可持續的數碼生態圈，推展以創新科技改善生活，今次與Atome合作，於HKTVmall應用程式增設該公司「先享後付」的靈活付款服務，令HKTVmall的支付服務更趨完善，為顧客提供更具彈性的網購體驗，亦進一步豐富HKTVmall數碼生態圈的內容，以及推動電子支付服務的發展。

香港Atome業務發展總經理余洋帆稱，從購買日用品、美容到健康保健產品，HKTVmall的顧客現能於手機app上享受透明度高、便捷且靈活的支付方案，今次合作亦讓大家能於聖誕及農曆新年等購物旺季享受該公司的「先享後付」體驗。

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