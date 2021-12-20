德勤：本港SPAC能吸引已私有化中概股上市
文章日期：2021年12月20日 14:28
港交所（0388）將於明年1月實施特殊目的收購公司（SPAC）新上市機制，德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，預計明年全年會有5至10隻SPAC，相信能吸引在美已私有化的中概股及亞洲區內高增長企業，以SPAC併購形式赴港上市，當中公司板塊多元化。他強調，本港SPAC數量不會多過以傳統渠道上市的企業， SPAC僅為輔助性質，不相信會成為主流，並指明年資金不會像今年般泛濫，會更「選擇性」地投資，認為實施初期SPAC數量不會太多。
內地人工智能公司商湯（0020）早前遭美國財政部列入制裁黑名單而延遲上市計劃，今起重啟招股，歐振興表示，制裁等風險因素已在補充招股章程作出披露，排除了美國投資者，不認為先前因素會影響是次上市，亦預計明年會陸續有更多香港「獨角獸」在港上市。不過，他續指，投資者對遭制裁的公司及較敏感板塊如人工智能會更為審慎，至於集資能力方面，他稱集資額逾百億的大型新股或受影響，始終有不少資金來自美國。
德勤發表報告指出，本港新股市場今年第二季及第四季放緩，料今年全球排名跌為第四，會有97隻新股上市，融資額達3314億元，分別較去年同期跌34%及17%，近6成融資額來自9隻超大型新股，當中以同股不同權（WVR）架構的新經濟公司為主。歐振興表示，明年本港全球排名上有望重回三甲，預計將有120隻新股上市，融資約3300億元。
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