內地人工智能公司商湯（0020）早前遭美國財政部列入制裁黑名單而延遲上市計劃，今起重啟招股，歐振興表示，制裁等風險因素已在補充招股章程作出披露，排除了美國投資者，不認為先前因素會影響是次上市，亦預計明年會陸續有更多香港「獨角獸」在港上市。不過，他續指，投資者對遭制裁的公司及較敏感板塊如人工智能會更為審慎，至於集資能力方面，他稱集資額逾百億的大型新股或受影響，始終有不少資金來自美國。

德勤發表報告指出，本港新股市場今年第二季及第四季放緩，料今年全球排名跌為第四，會有97隻新股上市，融資額達3314億元，分別較去年同期跌34%及17%，近6成融資額來自9隻超大型新股，當中以同股不同權（WVR）架構的新經濟公司為主。歐振興表示，明年本港全球排名上有望重回三甲，預計將有120隻新股上市，融資約3300億元。

其他報道

【有片：選股王】農夫山泉早前未入藍籌回吐 短線料20天線有支持

退休積金計劃協會：28%受訪企業認識積金易平台

永利澳門證年底前關閉貴賓廳 停與中介人合作

恒指跌334點 恒科指跌2.4%創歷史新低 華置瀉近3成

銀保監批中國華融發行非公開內資股和H股股票

滬深三大指數半日向下 創板指跌穿3400點 半日跌2%

一個月HIBOR連跌6日

華置私有化失敗 插35%創上市最大跌幅

馬斯克稱今年將支付逾110億美元稅款

中國反壟斷局：將完善反壟斷監管執法 加大處罰力度