該署發言人指，其要求負責項目的註冊建築專業人士及註冊承建商就第一期發展建議跟進工程，今日亦已批准有關加固工程及發出施工同意書。項目負責人估計，有關工程可於數月內完成。屋宇署會在所有工程，包括上述加固工程，妥善完成後才會向該發展項目發出佔用許可證。

就柏傲莊第一期及第三期樓宇部分結構構件所用的混凝土強度低於批准圖則的指明等級強度的情況，屋宇署已要求有關註冊建築專業人士及註冊承建商提交事件報告，同時已就事件中是否有人違反《建築物條例》展開調查。由於調查進行中，現階段不宜作出評論，視乎調查結果，署方會按《建築物條例》的規定採取適當行動。

新世界：1期跟進工程方案已獲批 不影響交樓日期

柏傲莊第1期和第2期的全面覆檢已經完成，第2期的覆檢結果全部達標，而第1期的跟進工程方案已於今日獲屋宇署批准。集團強調，經註冊結構工程師評估後，確認第1期的兩座樓宇結構安全。

集團已要求承建商盡快執行獲批准的跟進工程，預計工程完成後，對第1期取得入伙紙及關鍵日期並未有影響。集團承諾，將確保樓宇質量符合相關法例及法定標準，整個柏傲莊項目將以最佳質量完工，交付全數買家。

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