全球付遭金管局處罰100萬元
文章日期：2021年12月20日 18:21
金管局宣布，已根據《支付系統及儲值支付工具條例》（第584章），完成對全球付技術有限公司（全球付）的調查及紀律處分程序。金融管理專員處以譴責及100萬港元罰款。
是次紀律處分行動是根據金管局的現場審查及進一步調查的結果而作出的。調查發現全球付在2016年十11月至2019年5月期間，未有制定健全及適當的管控制度，以遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》（儲值支付工具持牌人適用）的有關段落。
是次違規涉及全球付的管控制度在以下三個範疇的缺失，包括進行交易監察以持續監察業務關係；實施有效的姓名／名稱篩查機制；及就高風險情況採取額外措施或嚴格盡職審查以減低洗黑錢的風險。
金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，儲值支付工具持牌人應保持警覺，留意不斷演變的洗錢及恐怖分子資金籌集風險及相關管控系統的脆弱點，並根據本身業務的性質、規模與複雜程度採取相稱和有效的管控措施及程序。
全球付技術有限公司於1999年成立，旗下有預付卡品牌「全球付 Global Cash」，目前是萬事達卡國際組織及銀聯國際的成員機構。
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