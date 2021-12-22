「ATM」升幅收窄 恒指10天線前軟 半日僅升75點
文章日期：2021年12月22日 12:15
「ATM」高開後升幅收窄，左右大市表現，恒指今早高開249點，最多升287點，但隨著「ATM」升幅收窄，恒指升幅收窄至61點，半日升75點或0.33%，報23047點，半日高低波幅226點。暫時三大指數仍連升兩日，今早高位齊齊見4日高。北水暫連續21日淨流入。
大市成交金額542億元；國指升36點或0.45%，報8178點。恒生科技指數收報5655點，升0.77%。
阿里巴巴（9988）曾升最多5.27%，半日收報114.4元，升0.44%；騰訊（0700）曾升最多2.27%，半日收報441.6元，升0.18%；美團（3690）曾升最多4.72%，半日收報231.2元，升0.96%。
藍籌38隻升，21隻下跌，5隻無升跌。安踏（2020）升3.54%，收報114.1元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌2.1%，收報32.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報380.4元，升6.14%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報19.32元，跌1.23%。
恒指受制於10天線(23469.34點)、科指受制於10天線(5811.06點)。
北水南下合計淨流入18.96億元，較上日減少42.09%，連續第21日流入，累計流入533.78億元，對上一次連續21日淨流入1月20日。南水北上合計淨流出7.36億元人民幣，較上日減少26.21%，連續第4日流出，累計流出92.65億元。
阿里雲遭暫停工信部網絡安全威脅信息共享平台合作單位。阿里巴巴（9988）收報114.4元，升0.44%。
譚仔國際（2217）旗下譚仔三哥明年3月登陸日本，落戶吉祥寺。譚仔國際收報3.02元，升1%。
長汽（2333）自動駕駛部門擬集資10億人民幣。收報27.2元，升3.82%。
富智康（2038）擬分拆BFIH於印度上市。收報1.24元，升4.2%。
金匯（8121）確認主席被捕，被檢若干文件凍結銀行賬戶。收報0.229元，無升跌。
李嘉誠旗下基金減持力世紀（0860）套現近2.26億。收報0.475元，跌3.06%。
永達汽車（3669）：王力群辭任非執行董事，徐悅獲委任新CEO。收報10.62元，升0.57%。
標普貶世茂（0813）長期發行人信貸，由「BB+」降至「B+」。收報5.04元，跌2.14%。
拉近網娛（8172）：安永辭任，委立信德豪為新核數師。停牌。
超凡網絡（8121）：無董事被捕。收報0.229元，無升跌。
華夏能源（8009）：就聯交所要求停牌事宜申請覆核。收報0.54元，無升跌。
惠理（0806）聯同廖企（0194）共出資6.12億元購悉尼商厦25%權益。惠理收報3.67元，升1.1%。廖企（0194）收報7.7元，無升跌。
瑞房（0272）合資公司投得武漢地皮，作價逾200億。收報1.02元，跌0.97%。
滔搏（6110）第三季零售批發銷售額挫逾兩成。見52周低8.02元，收報8.08元，跌6.05%。
破頂股表現
破頂股包括，順豐同城（9699）創上市新高，見15.62元，收報15.32元，升0.26%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.49元，收報1.48元，升6.47%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.89元，收報7.85元，升1.42%；港華燃氣（1083）創52周高，見6.74元，收報6.64元，升2.31%；旺旺（0151）創52周高，見7.1元，收報7.08元，升0.85%；華能國電（0902）創52周高，見5.33元，收報5.09元，跌0.78%；TOM集團（2383）創52周高，見1.03元，收報1元，升1.01%；中國建築（3311）創52周高，見9.3元，收報8.96元，跌0.22%。
破底股方面
醫療醫藥股破底，包括，微泰醫療（2235）創上市新低，見26.3元，收報26.3元，跌2.59%；信達生物（1801）見52周低49.9元，收報50.75元，跌4.78%；聯康生物（0690）見52周低0.085元，收報0.085元，跌2.3%；威高股份（1066）見52周低9.31元，收報9.46元，跌2.17%；
本地股破底，包括，寶光實業（0084）見52周低0.062元，收報0.067元，跌6.94%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.61元，收報0.61元，跌3.17%；毛記葵涌（1716）見52周低0.455元，收報0.46元，跌2.13%；希慎（0014）見52周低23.55元，收報23.7元，跌1.04%；新世界發展（0017）見52周低29.3元，收報29.35元，跌0.68%；大快活（0052）見52周低15.62元，收報15.74元，升0.51%；太興（6811）見52周低1.23元，收報1.28元，無升跌；朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.82元，收報0.83元，無升跌；優品360（2360）見52周低1.63元，收報1.63元，無升跌；大新銀行（2356）見52周低6.45元，收報6.57元，跌0.45%；電盈（0008）見52周低3.89元，收報3.9元，升0.26%。
其他破底股包括，三巽控股（6611）創上市新低，見2.5元，收報2.5元，跌19.09%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.61元，收報0.61元，跌1.61%；企展控股（1808）創上市新低，見0.065元，收報0.067元，跌6.94%；中國科培（1890）見52周低2.98元，收報3.03元，跌0.66%；中國太平（0966）見52周低10.58元，收報10.66元，跌0.37%；BC科技（0863）見52周低8.7元，收報8.73元，跌3%；H&H國際（1112）見52周低11.76元，收報12元，跌0.83%；玖龍紙業（2689）見52周低8.03元，收報8.12元，跌0.49%；百盛商業（3368）見52周低0.211元，收報0.225元，跌2.17%；海通國際（0665）見52周低1.59元，收報1.6元，跌0.62%。
異動股
上升異動股，包括，山東墨龍（0568）收報5.66元，升15.75%；海昌海洋公園（2255）收報2.75元，升10%；華南城（1668）收報0.56元，升9.8%；海倫司（9869）收報21.95元，升8.66%；京城佳業（2210）收報4.89元，升8.43%；佳寧娜（0126）收報0.65元，升8.33%；藥明巨諾（2126）收報12.76元，升8.14%；網上車市（1490）收報0.84元，升7.69%；福森藥業（1652）收報1.25元，升6.84%；保利物業（6049）收報61.4元，升6.6%；小鵬汽車（9868）收報171.5元，升6.52%。
下跌異動股，包括，金匯（8160）收報0.069元，跌21.59%；三巽控股（6611）創上市新低，見2.5元，收報2.5元，跌19.09%；WAC（8619）收報0.169元，跌13.33%；維太創科（6133）收報0.26元，跌11.86%；1957 & Co.（8495）收報0.34元，跌11.69%；睿見教育（6068）收報0.8元，跌11.11%；包浩斯（0483）收報0.76元，跌9.52%；榮萬家（2146）收報5.38元，跌7.72%；山東新華製藥股份（0719）收報4.9元，跌7.55%；德永佳集團（0321）收報1.52元，跌7.32%；依波路（1856）收報2.41元，跌7.31%。
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