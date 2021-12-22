「ATM」高開後升幅收窄，左右大市表現，恒指今早高開249點，最多升287點，但隨著「ATM」升幅收窄，恒指升幅收窄至61點，半日升75點或0.33%，報23047點，半日高低波幅226點。暫時三大指數仍連升兩日，今早高位齊齊見4日高。北水暫連續21日淨流入。