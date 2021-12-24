最新D-SIB名單包括5間銀行，匯豐銀行屬第4組別，是5間銀行中屬最高組別，「較高吸收虧損能力資本規定」（HLA資本規定）為2.5%；中銀香港（2388）、渣打銀行（香港）同列第2組別，HLA資本規定為1.5%；恒生銀行（0011）及工銀亞洲同列第1組別，HLA資本規定為1%。

根據D-SIB框架，每間被指定為D-SIB的認可機構須在接獲被指定的正式通知起計12個月內，就計算其監管緩衝資本加入HLA資本規定。適用於D-SIB的HLA資本規定（以認可機構的普通股權一級資本（CET1資本）佔其風險加權資產（根據《銀行業（資本）規則》計算）的百分比表示）介乎1%至3.5%之間（視乎所評定該D-SIB的系統重要性而定）。

與2020年12月30日公布的D-SIB名單相比，在是次公布的名單中，被指定為D-SIB的5間認可機構的HLA資本規定維持不變。

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