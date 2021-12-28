值得留意的是，德盈今年4月與李家傑、兩名專業投資者Lee Yi Kei及Ho Kin Wan簽下投資協議，分別投資3990萬元及2010萬元。除了2021及2022年純利須分別達至少7500萬和8500萬元，並要求集團於投資期後一年內（即明年4月14日前）上市，否則兩者將有權購回股份，並再加6%單利的年度回報減稅後股息。換言之，集團已提早完成一部份協議內容。

資料顯示，集團今年首6個月收入達1.23億元，較去年同期9287.6萬元升32.4%。其中角色授權業務收入按年急升88.5%，至5900萬元，整體佔比增至47.6%；而電子商務及其他業務收入則錄6480.1萬元，同比微升5.2%，佔比為52.4%。

據初步招股文件，德盈是次集資將用於上海建立旗艦店、與其他著名品牌及知識產權合作、為海外市場成立代表辦事處等，以提升旗下知識產權角色的品牌形象及知名度；另集團亦擬建立自家「粉絲平台」。

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