筆者聖誕前跟本地tech界KOL碰頭，對方稱與商湯的創辦人稔熟，指商湯的AI貨真價實，其AI模型即使在廉價的處理器上也反應迅即，不用昂貴的GPU和加速器，演算之快令人嘖嘖稱奇。而商湯建設AI基建設施SenseCore，令AI模型變成工廠式運作，訓練只要用相對少數據、短時間、低成本，就變出高質素的AI模型，要AI能夠遍地開花。「背後靠的便是那些XYZ。」

前周在郵輪遇上100%的港裔澳籍AI年輕才俊，由虛幣、元宇宙談到Sandbox及商湯，其也提到三點：一，澳洲（其實以至於全球）大學的comp sci或電子電機工程學系，早在十年八載前已XYZ當道，即是由surname拼音是X、Y、Z起首的中國內地教授或博士後支配；二，而這又是商湯的最大賣點之一，其研發團隊可謂來自五湖四海的最頂尖AI精英，到最後來個萬劍歸宗；三 ，AI業內其實覺得幾間所謂有「新疆問題」的公司，商湯算是涉及得較少，當然被美國列入貿易黑名單，又似乎是無可厚非。

商湯有近半百名教授、逾兩百名博士和博士生，三千幾名位科學家／工程師，可想而知，由這批大腦訓練出來的人工智能，有幾高智商了。而且似乎野心也不少，要以莫測高深的AI理論，打造規模化、平民化平台，讓AI應用可以大規模進入尋常百姓家。

事實上，SenseCore作為「AI大裝置」，另一任務可說頗為特斯拉化，一邊量產不同系列的熱門暢銷產品，一邊公開幾項高端得來又visionary的研發模型，不怕冷門，最重要是高定製的AI應用，同時最好有些許「長尾」市場，可以出現在更多不同場景， 滿足用量不高，用途不廣的遠期需求（例如幫內地娛樂圈經理人考牌？）。

商湯再次招股上市，指明「由於相關美國規例不停轉變及發展的特質，故已要求將美國投資者排除在招股以外。」基石投資者變陣，包括混改基金、徐匯資本、上海人工智能產業股權投資基金、上汽香港、國泰君安證券投資、香港科技園創投基金等，結合國家基金、滬深民企及港初創代表，連帶有消息指螞蟻金融股東架構及陣容進一步被完善，反映中概股投資者夢醒時份，原來無論政治還是投資都沒有forever love。

過去兩三年的科網黃金歲月，中外投行都要靠騰訊、阿里條水，以中金為例，據講近年來相當一部分業績，便是來自阿里領投的公司排隊上市。但眼見騰訊帶頭科網股分割，一石二鳥派息減持，investment vehicle的估值溢價遊戲一旦完結，風向一轉，進入divestment 模式剝離初創投資項目，自此投行生意難做，壓力已由融資輪倒迫生態圈，大型IPO未開始已結束。

如此一來便解釋得到，商湯為何要快刀斬亂麻，極速再上市。一來投行也要年結做、也要window dressing、也要分bonus，二來單看基石投資者陣容，一點不像由投行單方面全權負責，看來政治上也有需要沖喜下，對外宣告兩地新股上市心跳呼吸正常，不要擔心冷場...。

本欄認為，商湯起碼做對了一件事，就是主動（被動？）從源頭著手規避了中概股風險，在上市前快速「完善」基石投資者陣容，由「五光十色」轉做「清一色」，也沒有做「混一色」加入騰訊、阿里、華為。圍爐沒錯是圍爐，但沒有國際資本代表性又如何？至少明買明賣，你抽得便心中有數自行discount，起步點低得多。雖然不會圍出個矽谷來，但也不只是大灣區第一股，分分鐘商湯好快便研發出一套 AI， 勁到roadshow識睇分析員、基金佬的眉頭眼額，知道邊個惡意沽空。

久利生

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