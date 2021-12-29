長和印尼電訊業務與同業合併獲Ooredoo股東會通過
文章日期：2021年12月29日 18:59
長江和記（0001）旗下印尼電訊業務3印尼與Indosat Ooredo合併的方案，已獲Ooredoo的股東會通過。Indosat公布，新合併的機構將命名為Indosat Ooredoo Hutchison，並已批准Vikram Sinha出任合併機構的行政總裁，及委任前中央銀行家Halim Alamsyah為監事長。
根據此前長和的新聞稿，印尼的電訊業務完成合併後，將成為當地第二大流動電訊商。根據Indosat Ooredoo較早前的公布，若通過合併，長和及其本身的印尼電訊業務將於明年1月4日起生效。
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