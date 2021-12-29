長江和記（0001）旗下印尼電訊業務3印尼與Indosat Ooredo合併的方案，已獲Ooredoo的股東會通過。Indosat公布，新合併的機構將命名為Indosat Ooredoo Hutchison，並已批准Vikram Sinha出任合併機構的行政總裁，及委任前中央銀行家Halim Alamsyah為監事長。