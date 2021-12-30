恒指半日升48點 三隻新股開市後均炒起 泉峰升26% 商湯升11%
文章日期：2021年12月30日 12:15
恒指半日升48點或0.21%，報23134點，成交金額368億元；國指升10點或0.13%，報8109點。恒生科技指數收報5483點，升0.21%。
藍籌33隻升，27隻下跌，4隻無升跌。海底撈（6862）升2.2%，收報16.7元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌2.57%，收報4.92元，是跌幅最大的藍籌。
「ATM」表現，騰訊（0700）收報447.6元，升0.63%；阿里巴巴（9988）收報110.5元，跌0.09%；美團（3690）收報218元，升0.93%。
恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是微盟（2013）見52周低6.79元，收報7元，升2.94%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見329.8元，收報332元，跌2.7%。
恒指10天線(23140.6點)得而復失，科指續低於10天線(5608.16點)。
北水休市。南水北上合計淨流入82.7億元人民幣，較上日增加1149.45%，連續第4日流入，累計流入127.17億元。
未充分核查聯想科創屬性，中金（3908）5人被中證監約談。收報21.3元，升1.19%。
國泰（0293）：明年第一季航班大幅調整，包括取消一些航班。收報6.46元，跌0.92%。
中移動（0941）因加拿大國安要求，當地業務需停運。收報47.05元，跌0.32%。
恒大（3333）債券持有人未收到到期利息，恒大曾挫逾9%。收報1.51元，跌8.48%。
3公司新上市，商湯（0020）定價3.85元，收報4.28元，升11.17%。聖諾醫藥（2257）定價65.9元，收報79.2元，升20.18%。泉峰（2285）定價43.6元，收報55.05元，升26.26%。
青島銀行（3866）A、H股配股籌43.3億人幣，10供3折讓11.5%。收報4.38元，跌1.13%。
網傳裁員最多20%，汽車之家（2518）：正常架構調整，幅度不超5%。平上市低位53.1元，收報54.25元，跌0.09%。
長和（0001）印尼電訊業務與同業合併獲Ooredoo股東會通過。收報51.4元，升0.49%。
思捷（0330）「Esprit」品牌重返亞洲市場，新產品開發總裁上任。收報0.72元，升4.35%。
太古地產（1972）「The，Loop」城市農圃將80多公斤收成捐贈食物銀行。收報19.4元，升0.21%。
阿里（9988）考慮出售微博（9898），正與上海文廣集團磋商。阿里收報110.5元，跌0.09%。微博收報225元，跌1.49%。
澳門11月酒店入住率升2個百分點至46.8%。
破頂股表現
破頂股包括，易緯集團（3893）創上市新高，見1.69元，收報1.67元，升2.45%；中裕燃氣（3633）創52周高，見8.28元，收報8.16元，跌0.49%；中國水務（0855）創52周高，見10.48元，收報10.26元，升1.38%；旺旺（0151）創52周高，見7.35元，收報7.21元，升1.55%；和諧汽車（3836）創52周高，見5元，收報4.84元，升0.21%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，恒大物業（6666）創上市新低，見2.47元，收報2.57元，跌2.65%；融創服務（1516）創上市新低，見7.28元，收報7.36元，跌1.6%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.75元，收報0.78元，跌2.5%；旭輝永升服務（1995）見52周低11.48元，收報11.52元，跌2.37%；佳兆業美好（2168）見52周低10.78元，收報10.86元，跌3.89%；時代中國（1233）見52周低3.56元，收報3.71元，升0.54%；奧園（3883）見52周低1.37元，收報1.39元，跌6.71%；富力（2777）見52周低3.05元，收報3.1元，跌3.43%；合生（0754）見52周低14.76元，收報14.98元，跌3.1%；
醫療醫藥股破底，包括，加科思（1167）創上市新低，見12.3元，收報12.46元，跌0.16%；心通醫療（2160）創上市新低，見3.55元，收報3.61元，跌0.82%；諾輝健康（6606）創上市新低，見22.85元，收報22.85元，跌1.93%；嘉和生物（6998）創上市新低，見7.02元，收報7.17元，跌0.42%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見5.65元，收報5.66元，跌2.41%；貝康醫療（2170）創上市新低，見6.38元，收報6.42元，跌1.38%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見33元，收報33.4元，跌4.57%；京東健康（6618）創上市新低，見57.45元，收報58.55元，升1.12%；聯康生物（0690）見52周低0.083元，收報0.083元，跌1.19%；中生製藥（1177）見52周低5.21元，收報5.34元，升0.38%；聯邦制藥（3933）見52周低4.24元，收報4.28元，跌1.83%；平安好醫生（1833）見52周低26.35元，收報27.55元，升1.29%；錦欣生殖（1951）見52周低7.97元，收報8.39元，升4.48%；微創醫療（0853）見52周低26.1元，收報26.5元，跌1.49%；春立醫療（1858）見52周低14.5元，收報14.88元，跌1.85%；佳兆業健康（0876）見52周低0.075元，收報0.075元，無升跌；
科技股破底，包括，中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.78元，收報0.8元，無升跌；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見329.8元，收報332元，跌2.7%；百度（9888）創上市新低，見132元，收報133.1元，跌2.63%；微盟（2013）見52周低6.79元，收報7元，升2.94%。
內需股破底，包括，中國動向（3818）見52周低0.64元，收報0.64元，跌1.54%；依波路（1856）見52周低2.15元，收報2.15元，跌8.9%；九毛九（9922）見52周低12.62元，收報12.74元，跌1.85%；泡泡瑪特（9992）見52周低12.62元，收報12.74元，跌1.85%；閱文（0772）見52周低46.55元，收報46.75元，跌0.74%；迅銷（6288）見52周低44.05元，收報45元，跌6.05%。
其他破底股包括，光啟科學（0439）見52周低0.189元，收報0.197元，升3.14%；金源米業（0677）見52周低0.495元，收報0.5元，無升跌；大快活（0052）見52周低15.12元，收報15.42元，跌1.15%。
異動股
上升異動股，包括，泉峰（2285）收報55.05元，升26.26%；太陽國際（8029）收報0.54元，升24.14%；聖諾醫藥（2257）平，收報79.2元，升20.18%；艾德韋宣（9919）收報1.45元，升11.54%；洛陽玻璃（1108）收報17.42元，升11.38%；商湯（0020），收報4.28元，升11.17%；東曜藥業（1875）收報4.38元，升10.89%；雲智匯科技（1037）收報0.38元，升10.14%；Ａ８新媒體（0800）收報0.35元，升9.38%；中國新城鎮（1278）收報0.082元，升9.33%；康聖環球（9960）收報5.72元，升8.33%。
下跌異動股，包括，開拓藥業（9939）收報0.74元，跌13.71%；首創鉅大（1329）收報0.92元，跌12.38%；暢捷通（1588）收報8.26元，跌9.13%；新東方在線（1797）收報5.13元，跌9.04%；依波路（1856）見52周低2.15元，收報2.15元，跌8.9%；恒大（3333）收報1.51元，跌8.48%；匯安智能科技（8379）收報0.201元，跌7.8%；思考樂教育（1769）收報1.36元，跌7.48%；比高（8220）收報0.026元，跌7.14%；碧生源（0926）收報0.74元，跌6.74%；奧園（3883）見52周低1.37元，收報1.39元，跌6.71%。
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